Sedmični horoskop: Bik rješava važno pitanje, Djevica plaća greške iz prošlosti, Škorpiji stiže novac

Pročitajte nedjeljni horoskop za period od 15. do 21. avgusta!

Nedeljni horoskop od 15. do 21. avgusta kaže da ćete ove sedmice biti prinuđeni na drastične korake. Uspjeh neće izostati i postići ćete upravo ono što želite. Nemojte da mislite da će to proći neprimjećeno od strane vaših nadređenih. Partner je impresioniran vama, u dobroj ste fazi veze, zadržite mir i ljubav koju imate. Budite spontani i nepredvidivi. Sreća je na vašoj strani. Dobro se osjećate, ali postoji mogućnost prehlade. Klonite se ljudi, ako je to moguće. Najbolji dani biće utorak i četvrtak.