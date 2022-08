Horoskop za septembar: Sve što uradite u narednom mjesecu obilježiće 2023. godinu

Astrolog Dušan Veličković otkriva šta čeka horoskopske znake u septembru i na šta posebno treba da obratite pažnju.

Mnogi ljudi važne odluke donose početkom nove godine, a astrolog Dušan Veličković savjetuje da to uradite u septembru. Gostujući u emisiji "150 minuta" na Prvoj, Veličković otkriva šta nam slijedi u mjesecu koji je pred nama, na šta treba posebno da obratimo pažnju, ali i kome će se život potpuno promijeniti.

"Mars je u Blizancima što znači da treba malo da trčkaramo, brže hodamo, budemo aktivniji i življi. Ako smo spori, a Mars je u Blizancima, dolazi do zadržavanja, usporavanja metabolizma, utiče loše i na zdravlje. Septembar je bitan mjesec i od septembra do nove godine se uglavnom desi ono što obilježi cijelu godinu. Imamo par dana da se pripremimo za septembar, a sada je vrlo bitan, ako ne i najbitniji mjesec u godini. Treba da uradite sve ono što ste planirali. Ako ne uradite tada, obavezno to popravite u oktobru.Zapnite, budite fokusirani, ja vam garantujem uspjeh", započeo je Dušan Veličković, a potom je otkrio i šta čeka sve horoskopske znake:

Ovnovima se sprema zanimljiv mjesec, biće vrijedni, Jupiter im daje sreću, ali im daje sklonost da uzimaju pravdu u svoje ruke. To može da im napravi velike probleme na planu posla, a posebno u partnerskim odnosima. U znaku partnerstava su Mjesec i Merkur, može da dođe do sukoba racija i osećaja za pravdu. Bik ulazi u fantastičan period za kupovinu nekretnina zato što je Venera u znaku Lava i treba da se fokusiraju na kupoprodaju. Znači, ono što nisu uspjeli, treba da prodaju u septembru i cijeli mjesec im je fantastičan za pare i da nešto jeftino kupe. Oko toga im se sve vrti. Ljubav im je vjerovatno sređena.

Mars Blizancima daje dovoljno energičnosti, međutim, kvadrira Sunce i može da dođe do sukoba volje i želje. Moraju da budu oprezni da nekoga ne povrijede, posebno nekoga ko im je blizak. Treba da rade na okončavanju svih problema, sporova, ugovora. Završite sve to što prije.

Rakovima se pali zeleno svjetlo. Ono što su do sada hteli, da mijenjaju posao, da se sele, da uđu u novu vezu, da započnu trudnoću, ovo je idealan period za sve novo. Staro odbacite, fokusirajte se na nova dešavanja. Lavovima je uvijek fenomenalno, Venera im daje nevjerovatan šarm da postignu sve ono što hoće. Inače, Lavovi ulaze u godinu u kojoj će da uče nešto novo, neki novi jezik ili da se dodatno usavršavaju, da bi dobili neku novu poziciju.

Djevice konačno ulaze u dugo čekani period za početak emotivne veze. Vage, zaboravite na odmore, u oktobru ćete moći da odmorite. U septembru, makar radili bez slobodnog dana, nemojte da kukate, bićete prezadovoljni kada sumirate poslovne rezultate. Škorpije u septembru čeka ležerniji tempo, ali ta ležernost može da iznervira njihovog partnera. Vodite računa i gledajte sebe očima vašeg partnera. Vaša ležernost može da izazove ljubomoru i strah da vas ne izgubi partner. Ne budite bahati, ovo vam je fantastičan period za uživanje.

Strijelčevi se udaju, žene, ulaze u novu etapu života. Treba da igraju igre na sreću. Jupiter u njihovom polju novca donosi uvećanje porodice ili velike pare. Dobar im je period, ali sami moraju da naprave prvi korak. Jarčevi su se vjerovatno naradili u avgustu, moguće je da su imali neki problem sa članom porodice. Ulaze u mirnije vode i moj savet je da povedu računa o svojoj duši u septembru. Skloni su tome da očekuju od drugih da ih veličaju zbog njihovih sposobnosti.

Vodolije su dočekale ravninu koja im je trebala. Uz duhovnu higijenu i fizičku aktivnost, možete da realizujete želje koje su sada neostvarene. Ribe ulaze u sjajan period u kom će dobiti pehare za uspjehe. Sada svode računa i rade sve ono što do sada nisu, da bi se za sljedeću godinu pripremile. One će tada potpuno promijeniti život.

(MONDO)