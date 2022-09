Ovnovi se zanimaju za nekretine, Blizancima se smiješi dalek put...

Pročitajte dnevni horoskop za 27. septembar 2022.

Ovan

Neki od vas uskoro počinju sa pripremama oko izgradnje kuće ili kupovine imanja. Oni koji se bave nekretninama vjerovatno će osetiti boljitak na polju finansija. Romantika je jedino što vam pomaže u borbi protiv stresa, a partner će vas obradovati neplaniranim putovanjem.

Bik

Dobro planiranje budžeta će održati vašu kasu prepunom! Spremni ste za profesionalni rast i privlačenje novih klijenata, ali previše zauzet raspored može učiniti da napravite kompromis u pogledu vremena za porodicu. Jedno novo poznanstvo preko bliskog prijatelje obuzeće vaše misli.

Blizanci

Uspjeh se predviđa onima koji putuju van grada ili u inostranstvo iz poslovnih razloga. Vaše ljubavno stanje ostaje zadovoljavajuće, ali ipak, možda neće dugo potrajati. Smeta vam što partner više gleda svoje potrebe nego zajedničke, a trebalo bi da budete iskreni i kažete šta mislite.

Rak

Neki od vas će možda biti zadovoljni promjenama koje pristižu na poslu. Moguće je da vas očekuje nova, zahtjevnija pozicija u kojoj ćete konačno pokazati sve svoje vještine i sposobnosti. Ne planirajte velike troškove, osim ako nisu vezani za partnera i vas.

Lav

Ovo nije pravi dan da dokažete da ste u pravu. Jednostavno, današnji zadaci neće ispuniti vaše kriterijume, a to je zato što ne treba da miješate posao i prijateljstvo. Budite pažljivi sa svojim ulaganjima danas, a treća osoba biće razlog za razmirice sa partnerom.

Djevica

Zadatak koji vam je dodijeljen vjerovatno će biti završen na način koji će impresionirati sve, ali to ne znači da uspijevate da održavate troškove u granicama normale. Posvetite se članu porodice sa kojim ste nedavno zahladnili odnos, to će vam dati novu energiju. Očekuje vas poziv bivše ljubavi.

Vaga

Odluke koje danas donesete, biće presudne za dalji tok vašeg života. Večeras vas očekuje zabava koju niste planirali, a na kojoj ćete steći nove kontakte koji će vam značiti. Nema razloga da sumnjate u partnerovu vjernost jer vas odnos odavno upozorava da treba da ga završite.

Škorpija

Supružniku ili članu porodice možda će biti potrebna vaša pomoć, pa nađite vremena da budete na raspolaganju. Više nego ikada ste angažovani na poslu i koliko god da ste umorni, izdržite jer će vaši nadređeni uvidjeti trud. Ljubav vam trenutno nije fokus, a poželjni ste sa više strana!

Strijelac

Negativne misli su sada iza vas i konačno možete da odahnete. Ne ispunjava vas situacija na poslu, pa je moguće da zbog nedostatka fokusa napravite greške, ali one se mogu brzo ispraviti. U odnosu sa partnerom je nastupila monotonija, zato organizujte vrijeme koje ćete posvetiti samo vama dvoma.

Jarac

Šansa za poslove u inostranstvu može doći onima koji su to dugo čekali, dok ostali ne treba da potpisuju ugovore ovdje. Profit će vjerovatno opasti u poslovnom poduhvatu i pogoršati finansijsku situaciju. Ne zapostavljajte partnera jer će vam on biti najveća podrška, onakva kakvu do sada niste imali.

Vodolija

Vrijeme je da posao preuzmete u svoje ruke, jer ovih dana se ne možete baš osloniti na svoje saradnike. Možda ste iscrpljeni, ali bliska osoba će vam pomoći da uradite sve kako treba. Sukob sa partnerom je neizbježan dio, jer on zahtijeva da provodite više vremena sa njim.

Ribe

Danas ste prilično napeti i slobodan dan će vam pomoći da se izborite sa stresom koji osjećate. Ne bi trebalo da sjedate u automobil, danas izbjegnite saobraćaj. Vjerovatno ćete napraviti prvi korak na romantičnom polju i uljepšaćete svoj ljubavni život.

