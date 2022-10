Nedjeljni horoskop: Bika uznemiruje vijest, Škorpijama stiže zasluženi novac, Ribe nikad popularnije...

Pročitajte nedjeljni horoskop od 24. do 30. oktobra 2022. godine!

Izvor: Shutterstock/vladm

Pročitajte nedjeljni horoskop od 24. do 30. oktobra 2022. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. oktobra 2022. godine je u znaku poteškoća za koje ste ubijeđeni da su teško premostive. Ne trčite pred rudu, već se polako bacite na posao i krenite postepeno sa završavanjem obaveza. Krajem nedjelje osetićete olakšanje, ali i željene rezultate. Situacija na ljubavnom polju nije na zavidnom nivou, suočite partnera sa evidentnim problemima. Njegove kritike mogu prilično da vas iznenade. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

BIK

Vaš nedjeljni horoskop vam savjetuje da se više angažujete kada je realizacija ideja u pitanju. Ne oslanjajte se na pomoć drugih, već preuzmite posao u svoje ruke. Jedna vijest u toku nedjelje može potpuno da vam preokrene planove i tada je potrebno da poslušate intuiciju. Prija vam pažnja osobe suprotnog pola koju ste nedavno upoznali, ali čini se da nije u potpunosti iskrena prema vama. Tajne mogu da isplivaju na površinu, ispitajte problem. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

BLIZANCI

Zdravlje je u fokusu vašeg nedjeljnog horoskopa. Iskoristite slobodno vrijeme da se pozabavite preventivnim pregledima, pojačajte unos vitamina i poboljšajte ishranu. Ovo su idealni dani za uvođenje zdravih navika, preporodićete se! Očekujte iznenadni finansijski dobitak i počastite sebe kupovinom onoga što vas usrećuje. Na ljubavnom polju sve puca od romantike, poslušajte savjete i ideje partnera. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

RAK

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. oktobra 2022. godine vam predviđa turbulencije za koje su zadužene okolnosti. Muči vas to što ne možete da utičete na njihov epilog, ali ne bi trebalo da dozvolite da vam se raspoloženje pokvari. Samo pustite da teče kako mora, jer to nije u vašoj moći. Sredinom nedjelje može da vas obraduje poruka ili poziv od osobe iz prošlosti, a varnice mogu da promijene vaš status prijateljstva. Najbolji dani biće vam utorak i srijeda.

LAV

Ove nedjelje vam svi zavide na uspjesima! Ukoliko imate neriješena posla koja se tiču ugovora oko imovine, nasljedstva ili bilo čega što je vezano za dom, ovo su idealni dani da ih privedete kraju. Sve što budete započeli, riješićete tako lako, da ćete i sami biti iznenađeni. Poželjni ste od strane suprotnog pola, ali ne dozvolite da vas to digne u nebesa. Vaš nadmeni stav mnogi ljudi pogrešno tumače. Čuvajte se prehlade. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

DJEVICA

Početak nedjelje donosi brojne probleme oko neplaniranih troškova. Prihvatite pomoć starije osobe, ne insistirajte na tome da sve obavite sami. Horoskop vam savjetuje da pronađete neki hobi, uvedete fizičku aktivnost ili vrijeme provedete u prirodi, prijaće vam da razbistrite misli. Kada je ljubav u pitanju, mnogi od vas žele kraj emotivnog odnosa. Stavite na papir prednosti i mane i sami donesite odluku, bez uticaja ljudi oko vas. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 24. do 30. oktobra 2022. godine vam savjetuje da se malo više potrudite kada je posao u pitanju. Niste zadovoljni finansijskom situacijom, zbog čega se mnogo više oslanjate na druge i njihovu pomoć. Možete da očekujete zanimljivu poslovnu ponudu, prihvatite je, makar ona bila dodatni izvor primanja. Krajem nedjelje očekujte jedno novo poznanstvo, koje potpuno može da vam pomuti razum. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i srijeda.

ŠKORPIJA

Ovu nedjelju vam obilježava pregršt obaveza, zadataka i očekivanja od strane drugih. Budite strpljivi i maksimalno odgovorni, jer će vam to donijeti novac i brojne benefite koje ste željeli. Moguće je da će vam prijatelji zamjeriti vaše odsustvo, ali ne dozvolite da vas to poremeti. Bacite se na posao, jer vam je karijera fokus ove nedjelje. Prija vam virutelni kontakt koji imate sa osobom suprotnog pola od koje možete da očekujete iznenađenje u nedjelju. Najbolji dani biće vam petak i subota.

STRIJELAC

Vaš nedjeljni horoskop vam predviđa veliku životnu promjenu. Ona može da bude vezana za posao ili porodicu i dom, i to se neće dogoditi vašom inicijativom. Možda će vam na početku djelovati da to nije ono što želite, ali dobro razmislite. Ovo može da bude odličan korak za život kakav želite. Kada je ljubav u pitanju, odlično se slažete sa partnerom, krize ostaju iza vas. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

JARAC

Ove nedjelje može skupo da vas košta tvrdoglavost. Obratite pažnju na osobe kojima se povjeravate, savet je da neke stvari iz svog života ili probleme sačuvate za sebe. Obradovaće vas vijest od jednog člana porodice, mnogi mogu da očekuju veliko slavlje! Ukoliko ste odlučili da se pomirite sa bivšim partnerom, onda bi trebalo da budete svjesni da odnos neće biti isti ako i dalje postupate isto. Uvažite kritike partnera, kompromis je idealno rješenje. Najbolji dani biće vam srijeda i subota.

VODOLIJA

Pomaganje drugima obilježiće ovu sedmicu. Vaša velikodušnost je evidentna i ove nedjelje možete očekivati nekoliko poziva za finansijsku pomoć ili bilo koju drugu uslugu. Vratiće vam se višestruko, pa se potrudite da izađete u susret bliskim osobama. Ne zatvarajte se u kuću, izlasci i druženje sa prijateljima mogu da vam donesu neko novo i zanimljivo poznanstvo. Nova ljubav na pomolu! Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

RIBE

Vaš nedjeljni horoskop od 24. do 30. oktobra 2022. godine vam predviđa ogromnu popularnost! Očekujte mnoštvo poziva od osoba koje će željeti da se vide sa vama, provedu vreme sa vama i budu u vašem društvu. Ne želite da menjate solo status, iako će ovi dani doneti mnogo ponuda! Osoba iz bliskog okruženja se raspituje za vas, ali postoji prepreka koja vas neopisivo privlači. Najbolji dani biće vam subota i nedjelja.

