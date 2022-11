Znakovi koji zbog teškog karaktera najteže pronalaze ljubav

Astrologija otkriva koji horoskopski znakovi važe za "teške ljude".

Koliko puta vam se dogodilo da ste rekli "Koliko si težak čovjek"? Svako od nas ima dobre i loše strane, ali neki ljudi prosto imaju "tešku narav". Nisu tako lako prilagodljivi, često imaju zamjerke, teško sklapaju prijateljstva i još teže pronalaze ljubav. Astrolozi navode da se takvi ljudi najčešće rađaju u ovim znacima horoskopa:

Djevica

Djevice važe za horoskopski znak koji je teško impresionirati. One imaju analitični pristup svemu što rade i uvijek vode brigu o najsitnijim detaljima. U sekundi mogu da vam pronađu milion mana, pa ljudi u njihovom okruženju često imaju osjećaj da ih Djevica svakodnevno osuđuje. Pretjerano kritična priroda može da odbija druge, pa zato važe za "teške ljude".

Vodolija

Ako vas neko zaista sluša dok razgovarate, to je Vodolija. Uvijek će istinski željeti da vam pomognu, ali one vješto izbegavaju da izraze svoje emocije. To može da bude prilično frustrirajuće za njihove partnere, ali Vodolije očekuju da ih razumijete na intuitivnom nivou. One razmišljaju da vi sve znate i osjećate, iako vam ništa nisu rekle. Često imaju potrebu da budu same i zato ljudi kažu da su "teške za razumjeti".

Lav

Ko bi rekao da je jedan od najharizmatičnijih znakova "težak"? Lavovi su obično toliko popularni, da je veoma teško povjerovati da sa nekim ne mogu da se slažu. Ipak, ovi ljudi imaju neke svoje principe, koji se često razlikuju od ostalih. Jedan su od najponosnijih znakova, pa često očekuju da se tretiraju kao kraljevi. Zato ljudima mogu da budu prilično naporni.

