Tri znaka horoskopa imaće najviše SREĆE ove nedjelje: Sve ide u njihovu korist

Astrologija otkriva kojim horoskopskim znacima su zvijezde naklonjene u sedmici pred nama.

Dok nedjeljni horoskop donosi raznorazna dešavanja svima nama, vladavina Strijelca je u punom jeku. To će rezultirati brojnim promjenama na nebu od sutra, u nedjelji od 5. do 11. novembra 2022. godine. Merkur i Venera polako, ali sigurno ulaze u Jarca, ali šta to donosi horoskopskim znacima? Astrologija otkriva da će tri znaka imati mnogo sreće u nedjelji pred nama: