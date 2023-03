Eksplozija strasti: Horoskop otkriva najbolje parove - ne zna se ko je DOMINANTNIJI

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa se najbolje slažu u krevetu!

Horoskop može da vam otkrije koji znak je najkompatibilniji sa vama kada su aktivnosti ispod čaršafa u pitanju. Strast je jak osjećaj koji se dešava na instinktivnom nivou i jedna od najvažnijih stavki u emotivnom odnosu. Često možete pomisliti, doživljavajući neodoljivu žudnju za osobom, da zapravo volite tu osobu. Ipak, strast je zasnovana samo na želji. Horoskop otkriva parove koji se najbolje slažu u spavaćoj sobi:

OVAN I LAV

Oba znaka su vatrena i njihov odnos je prosto dinamičan i strastven. Ljudi rođeni u ovim znacima odišu samopouzdanjem, zbog čega žele da budu dominantni u krevetu. To dovodi do "eksplozije strasti" i intimnog odnosa koji se ne zaboravlja. Ono što je zanimljivo, to je da strast između Ovna i Lava nikada ne može da se izgubi, koliko god godina prošlo.

BIK I VODOLIJA

Potpuno dva različita znaka, a hemija neopisiva! Bik je senzualan, a Vodolija voli da eksperimentiše i isprobava nove stvari. Astrolozi kažu da ova kombinacija može da stvori kreativan i vrlo zabavan i neobičan odnos. Suprotnosti se privlače, ali ljudi rođeni u ovom znaku znaju kako da se dopunjuju međusobno i da prihvate razlike. Zapravo, uživaju u njima!

DJEVICA I ŠKORPIJA

Škorpija je najstrastveniji znak zodijaka. Devica je osjećajna i spremna da bude otvorena za razgovor o svojim potrebama i željama. Ovo je par koji od spavaće sobe pravi mesto najveće strasti i emocionalnog ispunjenja. Djevica voli prijedloge, a Škorpiju privlači sve što je misteriozno i nepoznato. Najbolje slaganje ikada!

