STIGAO RETROGRADNI MERKUR: 4 znaka su najviše na UDARU - ali poslije bure dolazi sunce!

Retrogradni Merkur 21. aprila će najviše uticati na 4 znaka horoskopa. Ali postoje i dobre vijesti...

Izvor: Shutterstock

Stigao je još jedan retrogradni Merkur, pripremite se! Merkur će se kretati retrogradno, a četiri znaka horoskopa će biti najviše pogođena!

Ulazimo u vladavinu Bika, a astrolozi kažu da retrogradnost baš u ovom znaku ne mora nužno da znači probleme. Ipak, budite na oprezu. Merkur će stati direktno 14. maja na 5 stepeni Bika, što će ublažiti većinu haosa sve dok 1. juna zauvijek ne napusti postretrogradnu sjenku. Iako ovaj aspekt može da bude frustrirajuć, ipak će na neki način pomoći ova četiri znaka horoskopa da jednom zauvijek završe sa prošlošću i "oslobode se skeleta iz svog ormara".

Bik

Ako će se neko osjetiti ovaj tranzit na svojoj koži, to su Bikovi. Dok Merkur ide "unazad" kroz vašu prvu kuću počevši od 21. aprila, vi ćete redefinisati načine na koji se izražavate. Kako ste skloni da ne odustajete olako od svog mišljenja i ideja, Merkur će vas natjerati da ih preispitate. Posebno ćete biti zaokupljeni rješavanjem problema iz prošosti. Posložićete stvari na svoje mjesto i odstraniti ljude koji vam već dugo crpe energiju. Bikovi, ovo je vrijeme za radovanje, iako vam se možda tako ne čini. Okrećete novi list i idete ka boljoj budućnosti.

Blizanci

Na vas uvijek snažno utiče retrogradni Merkur. Ako malo bolje razmislite, logično je jer je to vaša vladajuća planeta. To znači da sve što se dešava Merkuru, dešava se i vama. Dosta ćete razmišljati o prošlosti, ali napredak će biti dug i mukotrpan. U ovom periodu je moguće da ćete neke "poslove" ostaviti nedovršene, a neće biti ništa drugačije ni na polju ljubavi. Još uvijek niste spremni da digete ruke od veze kojom ste nezadovoljni. Ipak, došli ste do nekih spoznaja i to će vam pomoći da u bliskijoj budućnosti stavite tačku na toksičan odnos. Nakon 14. maja konačno ćete se opustiti. Stiže nalet pozitivne energije koji će biti na vrhuncu kada Merkur uđe u Blizance 11. juna.

Djevica

Kako se Merkur 21. aprila nalazi retrogradno u vašoj devetoj kući perspektiva i filozofije, ovo bi moglo da vas vrati na određena mjesta koja ste posjećivali, knjige koje ste čitali, teorije u koje ste vjerovali... Ovaj tranzit će vas podstaći da se vratite istinama koje ste nekada znali, a u međuvremenu zaboravili. Ipak, u ovom procesu ćete se na početku osjećati pomalo izgubljeno, prije nego što dođete do određenih spoznja. Ipak, od 14. maja slijede promjene. Osobe koji su u vašoj blizini ćete vidjeti u drugačijem svetlu, otkriće vam se njihove osobine za koje niste znali i promijenićete svoje ponašanje prema njima.

Škorpija

Tokom perioda reetrogradnog Merkura najviše će se na udaru naći vaše polje ljubavi. Dok je planeta u vašoj sedmoj kući povešćete veoma važne razgovore sa partnerom. Već neko vrijeme vas brine odnos sa voljenom osobom, djelujete neusklađeno, nemate osjećaj da ste jaki i spremni da prebrodite sve nevolje. Daćete sve od sebe da popravite situaciju, ali vrijeme je da preispitate svoje dugoročne planove i u kom pravcu se vaš ljubavni život trenutno kreće. Stabilnost u vezi vam je veoma važna, ali da bi ona izdržala test vremena, morate da budete jasni šta je to što želite, tako da ne treba da se ustručavate da to saopštite partneru.

(MONDO)