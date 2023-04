Bikove očekuje preokret na poslu, Vaga nek se danas drži po strani

Pročitajte dnevni horoskop za 29. april 2023. godine!

Izvor: Bada1/Shutterstock

OVAN

Dnevni horoskop za 29. april 2023. godine savjetuje Ovnovima da malo prikoče i ne razleću se na sto strana kada je riječ o poslu. Mogli biste brzo da izgubite želju. Umjesto toga fokusirajte se na jedno i posvetite tome. Ne zaboravite na obećanja koja ste dali ljudima i vrijeme je da začinite malo odnos sa partnerom.

BIK

Zvijezde vam donose mali preokret u karijernom putu. Iskoristite svoje potencijale i konekcije i izađite iz zone komfora. Ako vam se po glavi mota pokretanje privatnog biznisa, sada je idealno vrijeme za to. Zauzetim Bikovima u ljubavi ide sjajno, dok će oni slobodni još malo uživati u samoći. Unosite više tečnosti i odmarajte.

BLIZANCI

Početak dana nešto turbulentniji, pogotovo ako u planu imate neku organizaciju. Ne dozvolite da vas ljudi izbace iz takta, već se vodite svojom zamisli. U ljubavi vam nisu sve "ovce na broju". Nestalni Blizanci bi mogli da upadu u iskušenje. Pazite šta radite kako kasnije ne biste zažalili. Više se krećite!

RAK

Tri put mjeri, jedanput sijeci je izreka koja će da vam obilježi današnji dan. Ne sudite drugima i sutuacijama odmah na prvu loptu, već saslušajte obe strane. Moguće je da ćete osjetiti nezadovoljstvo i tenziju u okruženju. Obratite pažnju na ogovaranja, izbjegavajte ih u širokom luku. Povećani bolovi u mišićima. Pokrenite se!

LAV

Danas je idealan dan za sastanke, pregovore i nova poznanstva. Iskoristite ideje koje vam nadolaze, mogle bi da vam se isplate. Nemojte da se trudite da ostavljate dobar utisak na ljude koji vas ne gotive, umjesto toga okružite se onima sa istim interesovanjima. Imate potrebu za druženje, ostatak dana je idealan za nešto intimniju atmosferu.

DJEVICA

Navikli ste da vam se sve što zamislite i ostvari. Danas će vam biti potrebno mnogo više strpljenja. Stvari vam neće ići od ruke, ali vodite se mišlju "ko zna za što je to dobro". Izbjećete neke loše stvari. Okružite se ljudima koji vam prijaju. Odlazak u prirodu je odlično rješenje da napunite baterije!

VAGA

Dnevni horoskop za 29. april 2023. godine vam savjetuje da ne rješavate tuđe odnose i konflikte. Mogli biste da ispadnete vi grbavi. Umjesto toga, ostanite neutralni i fokusirajte se na rješavanje svojih problema. Potražite savjet starijih i ne uzimajte sve zdravo za gotovo. Prijaće vam društvo jedne osobe. Izbjegavajte stresne stuacije!

ŠKORPIJA

Danas je dan za nove promjene. Osjetićete nalete energije i želju da nešto uradite. Iskoristite svaku priliku koja vam se ukaže i negujte prijateljstva. U posljednje vrijeme dosta ste se osamili. To vam ne prija! Slobodne Škorpije bi mogle da sretnu osobu koja će da im pruži pažnju koja im nedostaju. Uzvratite istom merom!

STRIJELAC

Hoćete sve i odmah, a znate da to baš ne ide tako. Ne srljajte u prazno i pogrešne prlike kako kasnije ne biste žalili za protraćenim vremenom. Vrijeme je da poslušate svoj unutrašnji glas i savjete iskusnijih. Kada je riječ o poslu, krećite se više sa ljudima i povezujte. Znači će vam u budućnosti. Više se odmarajte!

JARAC

Finansijska sitaucija vam nije baš najbolja, ali ne brinite! Uskoro vas očekuje nagrada za vaš trud. Pazite kome se povjeravate i šta pričate. Pogrešni ljudi bi mogli to da zloupotrebe protiv vas. Partner osjeća da ga želite samo za sebe. To bi moglo da uguši vaš odnos i dovede do razmirica. Olabavite malo!

VODOLIJA

Danas porazmislite o tome ko je iskreno tu za vas, a ko želi samo korist. Čini se da ste zaglavljeni u prošlosti i ne možete da pređete preko nekih stvari. Vrijeme otkucava, a vi stagnirate. Vrijeme je da se pokrenete. Skrenite misli stvarima i ljudima koje volite. Novi poduhvati vas tek čekaju. Izbjegavajte poroke!

RIBE

Dnevni horoskop za 29. april 2023. godine vam donosi miran i uravnotežen dan. Očekuju vas i lijepe vijesti na polju karijere ili porodice. Sada nije vrijeme za krupne rasprave. Čuvajte se lažnih obećanja i pozajmice. Slobodne Ribe se upuštaju u novu avanturu, a one zauzete neka se više posvete partneru.

(MONDO)