TEŠKO VAMA AKO S NJIMA BUDETE U NEVOLJI: Ovo su najveće kukavice po horoskopu

Astrologija otkriva koji znaci horoskopa su najveće kukavice!

Izvor: Shutterstock/Billion Photos

Da li smatrate da ste hrabra osoba? Opasne situacije lako mogu da dokažu ko je spreman da se uhvati u koštac sa problemom, a ko radije bira da pobjegne. Postoje ljudi koji teže komforu, sigurnosti i uvijek su na oprezu. Astrologija otkriva u kojim znacima horoskopa se najčešće rađaju kukavice:

3. MJESTO - DJEVICA

Poznate po snažnoj težnji za savršenstvom, Djevice sebi stvaraju veliku brigu zbog svojih neostvarivih ciljeva. "Kada cijeli život provedete brinući, naučite da živite sa strahom", objašnjava Tara Benet, astrolog. Prema njenima riječima, kukavičluk obično postaje "pokretačka snaga" u životu Djevice, jer ih strah gura da podižu ljestvicu sve više i više.

2. MJESTO - BIK

Bikova težnja ka stabilnosti i udobnosti je ono što ih dovodi do kukavičluka. "Oni napreduju u poznatom okruženju i nerado prihvataju nove i nepoznate okolnosti", kaže Rakle Rodrigez, astrolog. To znači da je potrebno mnogo da se ovaj znak pogura da skupi hrabrost da izađe iz svoje zone komfora, dodaje. Bik nije znak koji će se lako usuditi da proba nešto novo.

1. MJESTO - RAK

Rakovi su poznati po tome što su izuzetno emotivni i osjetljivi, a to ih često dovodi do straha od svega i svačega. Zbog visokog osjećaja ranjivosti, ovaj horoskopski znak je spreman da se sakrije gdje god i to na prvi znak nevolje. "Rakovi pažljivo čuvaju svoje emocije i bježe u zaklon ako se nađu u izazovu ili u situaciji koja podrazumijeva veliki stres", dodaje Tara Benet.

(MONDO)