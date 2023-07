Ovnovi danas u dilemi, Lavovima dan za važne odluke

Pročitajte dnevni horoskop za 25. jul 2023. godine!

OVAN

Dnevni horoskop za 25. jul 2023. godine vas savjetuju da se latite praznih obećanja i priča i da se uhvatite za sigurne saradnike i ljude u okruženju. Bićete u dilemi, zato tri puta razmislite prije nego što bilo šta odlučite. U ljubavi sve ide svojim tokom. Bez žurbe!

BIK

Danas želite da ugodite sebi, ali povedite računa da to ne ide na štetu drugima. Pomalo ste zapostavili porodicu, nađite način da im posvetite više pažnje. Simpatija će poželjeti da više provodi vremena sa vama. Bolje se organizujte!

BLIZANCI

Retrogradna Venera u znaku Lava donosi vam preispitivanje vaših odluka. Moguće je da ćete zažaliti zbog bliske prošlosti, ali ne dozvolite da to utiče na vaše bduuće planove. U ljubavi vam nedostaje razumijevanja i razgovora, poradite na komunikaciji sa partnerom.

RAK

Vaša emotivna strana prirode danas dolazi do izražaja. Poželjećete da svima date do znanja kako vam je. Izaberite bliske ljude i one od povjerenja i oslonite se na njih. Ne dozvolite sebi da miješate privatno i poslovno. Unosite više tečnosti!

LAV

Danas je vaš "dan D". Imaćete snažnu potrebu da presječete stvari koje vas duže vremena muče i okrenete novi list. Trudite se da u novim odlukama ne budete previše sebične. Bićete potebni bliskim ljudima i partneru. Slobodni Lavovo ulaze u aferu!

DJEVICA

Novi dan pun izazova je pred vama. Poželjećete da se dokažete na poslu i to je u redu. Jurite sopstvene ciljeve, a ne tuđe. Slobodne Djevice su željne pažnje. Možda ih tražite na pogrešnom mjestu, dok će one zauzete imati pravo malo uživanje.

VAGA

Dnevni horoskop za 25. jul 2023. godine vam kaže da se ne zamjerate nadređenima. To i moglo da vas košta u budućnosti. Bolje ih pozovite na razgovor u "četiri oka". Pomalo ste zapostavili društveni život, vrijeme je da se pokrenete!

ŠKORPIJA

Stali ste na noge, ali vam je potrebna dodatna podrška. Budite otvorenog uma i srca i ljudima od povjerenja recite šta vam je potrebno. Slobodnim Škorpijama ljubav je trenutno na posljednjem mjestu, dok će one zauzete poželti da "podignu" odnos na viši nivo.

STRIJELAC

Danas vam nedostaje organizacije. Temeljni ste u tome što radite, ali ne i produktivni. Ne mijenjajte svoj cilj, već promijenite način. Partner vam zamjera što ste ga zaspostavili. Objasnite mu u čemu je problem i budite otvoreni. Unosite više tečnosti.

JARAC

Danas će vas stići hroničan umor. Početak dana teško će vam pasti, ali ne brinite! Već u drugoj polovini dana, slijedi vam opuštanje u dobro pozantoj atmosferi. Obradujte sebe onim što volite. Jedna osoba vam je zapala za oko. Pusitite nek sve ide svojim tokom i uživajte u slatkim trenucima.

VODOLIJA

Obratite posebno pažnju na papirologiju. Ukoliko krećete na put provrite putne isprave i datum isteka dokumentacije. Vodite računa da vam emocije ne budu brže od pameti. Vrlo je vjerovatno da ćete upasti u neku raspravu. Ne izlažite se jakom suncu!

RIBE

Dnevni horoskop za 25. jul 2023. godine vam donosi dobre vijesti. Konačno ćete saznati plodove vašeg rada. Sve za šta ste se do sad trudili, isplatiće vam se. Na ljubavnom polju ne pristajte na manje nego što zaslužujete. Više unosite vitamina i hidrirajte se!

