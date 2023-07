Astrolog upozorio- 3 ZNAKA ĆE JEDVA IZDRŽATI OVU NEDJELJU: Pazite se sabotaže sa svih strana

Astrolog Vladimir Vlajić otkriva šta nas čeka u nedjelji od 31. jula do 6. avgusta 2023. godine!

Izvor: Prva TV/Printscreen

Šta nam zvijezde poručuju ove nedelje i da li početak avgusta donosi određene promjene horoskopskim znacima? Astrolog Vladimir Vlajić otkrio je u emisiji "150 minuta" na Prvoj šta nas očekuje na polju zdravlja, ljubavi i posla. Prema njegovim riječima, ovo je period koji će se najviše odraziti na ljude koji su rođeni u znacima Lava, Škorpije i Vodolije.

"Uticaj punog Mjeseca u Vodoliji biće naredna dva i po dana. Naglašen je znak Vodolije, a to su uvijek neke inovacije, originalne ideje, potreba da se povezujemo sa ljudima. Slušaćemo srce. Najviše će uticati na Lavove, Škorpije i Vodolije. Merkur vrlo brzo kreće retrogradno. Imamo dosta planeta koje ukazuju da neke stvari iz prošlosti treba da raščistimo, ali to neće biti teško", rekao je Vladimir i otkrio detaljnu prognozu za sve znake horoskopa:

"Što se Ovnova tiče, trebalo bi da povedu računa o cirkulaciji i krvnom pritisku. U emotivnom dijelu, za vikend može da se pojavi neko ko je tajnovit i šarmantan. To će da bude strastveni momenat koji će ih pokrenuti. Kod zauzetih, utorak i sreda će biti napetiji dani, ne bi trebalo da se svađaju. Vikend donosi bolje trenutke. Ovnovi mogu da očekuju pomoć neke osobe na položaju i to će im baš značiti u ovoj nedjelji. Neka osoba želi da ih pogura i da im pomogne.

Bikovima je probava problematična. Jako su zadovoljni na ljubavnom polju. Slobodnima stoji interesantno poznanstvo na javnom mjestu, koje će ih pokrenuti u drugoj polovini ove nedjelje. U poslovnom dijelu sljedi mnogo promjena, a tako će biti i tokom sljedeće nedelje. Mjesec je pokrenuo dobre i bitne promjene koje će se realizovati kroz naredne dvije nedjelje. Osoba na položaju im donosi lijepe vijesti. Sve što je vezano za strance, inostranstvo ili sudske procese - sjajno je izraženo.

Blizanci su zdravstveno dobro, a kod slobodnih može da se pojavi neko na kraćem putu, osoba sa malo većom razlikom u godinama. Za vikend im slijedi neko iz prošlosti ili iz drugog mjesta. U poslovnom segment, naglašeno je da će završiti nešto preko osobe od autoriteta, pokrenuće se sa mrtve tačke.

Ovo je nedjelja koja najintenzivnije utiče na Rakove. Biće malo nervozni, naročito u naredna dva dana. Preko posla mogu da upoznaju nekoga ko je mladolik. Zauzetima je jako stabilna situacija. Sutra i prekosutra će malo brinuti, sljede neki troškovi. Druga polovina nedjelje je daleko bolja, naročito za one koji imaju saradnju sa strancima.

Lavovi mogu da imaju problem sa stomakom ili želucem, kao posljedica stresa. Kod zauzetih je prisutna nervoza, a kod slobodnih sljedi mogućnost da uđu u vezu sa nekim koga su smatrali neozibljnim. Biće prijatnih iznenađenja. Dobra nedjelja za posredništvo, za sve one koji povezuju ljude. Malo su pojačani troškovi, ali tokom vikenda će biti i iznenadnih priliva.

Kod Djevica su prisutne glavobolje. Previše će razmišljati. Utorak i sreda biće idila kod zauzetih, a srijeda i četvrtak donose krizu, biće razmirica. Za vikend sljedi potpuno rasterećena situacija. Slobodnima će se pojaviti neko iz drugog mjesta, različitih interesovanja. To će biti princip suprotnosti koji se dobro dopunjuju. Biće napornih poslovnih dogovora, ali Djevice su zasukle rukave i spremne su da rade. Brinu za novac, ali to neće riješiti u ovoj nedjelji.

Vage osjećaju pad energije. Sve je prenaglešeno kod njih, naročito kada su emocije u pitanju. U utorak i srijedu treba da miruju, a sredinom nedjelje im se pojavljuje neko iz prošlosti. To će biti vrlo interesantan susret. Slobodnim Vagama za vikend slijedi mač sa dvije oštrice. Dosta će raditi, biće mnogo obaveza.

Škorpije su dobro, malo su nervozne. Javlja se briga zbog neke žene u kući, postoji mogućnost za kvarove i iznenadne troškove. Slobodnima slijedi zanimljivo poznanstvo, a čak i mogućnost za ulazak u ozbiljnu vezu. Dobra nedjelja za one koji se bave privatnim poslom. Drugima je malo napornija. Škorpije će imati ličnu satisfkaciju, imaće osjećaj da su pobjedile nekog neprijatelja ili suparnika.

Strijelčevima se pojavljuje neko iz prošlosti. Vikend je odličan za ljubav, kako za slobodne, tako i za zauzete. Ovo će biti neko ko je već bio u planu. Strijelčevi će juriti da se nešto namesti i namestiće se. Mudro funkcionišu, biće baš dobra nedelja za ljubav. U poslovnom djelu će ih obradovati neke pare, a sam kraj nedjelje biće malo napet u radnom okruženju.

Jarčevima je zdravstveni segment dobar. Ova nedjelja im je bitna u poslovnom segmentu, mogu da dobiju neko nasljedstvo. Kod slobodnih biće prijatna iznenađenja, ljubav će pronalaziti na mjestima na kojima se ne nadaju. Zauzeti će imati bolju komunikaciju. Bili su malo napeti, a sada dobijaju bliskost koja će im poboljšati odnos.

Vodolijama sledi promjena raspoloženja. Pomračenje se dešava u njihovom znaku. Što se tiče emotivnog segmenta, početak nedjelje biće napet za one koji su u braku i dugim vezama. Od četvrtka će biti bolja situacija, planiraće zajednički put. Slobodni će upoznati nekoga na putu, ali biće im bitniji kontakt sa nekim iz prošlosti. To je priča koja je ostala nedovršena. Vodolije su najveći humanisti horoskopa, pa je vrlo moguće da će im neko prići sa obraćanjem za pomoć. U poslovnom segmentu, treba da se paze uticaja žena. Žene mogu da ih sabotiraju ili da im donesu loše vijesti.

Kod Riba se pokreću strahovi. Povući će se u sebe. U emotivnom segmentu, slijede im tajne veze, bilo da su slobodne ili zauzete. Dobro će maštati ove nedjelje. To u njima već izvesno tinja, stoji kao neka ideja, a sada će se realizovati. Ribe zbog aspekta Saturna trpe, to je grubo spuštanje na zemlju, naročito za one koje su rođene u prvoj dekadi. Teraće ih da odrastu. Dosta dobar aspekt za nove poslove, pokretanje interesantnih priča. Željeće da se daju maksimalno i to će biti jako produktivno", otkrio je astrolog Vladimir Vlajić.

(MONDO)