Nedjeljni horoskop: Blizanci da iskoriste novu priliku u poslu, Vodolije rjšavaju ljubavnu situaciju, a vi?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 29. jula do 4. avgusta 2024. godine!

Izvor: Shutterstock/Andrey_Popov

Nedjeljni horoskop od 29. jula do 4. avgusta 2024. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 29. jula do 4. avgusta 2024. godine kaže da ćete posle dugo vremena naći slobodu i zadovoljstvo u životu, a to će vam donijeti dragocjene trenutke sreće. Šta god da se dešava oko vas, unutrašnja harmonija vas neće napustiti do kraja nedjelje. Ovo je period velikih promjena u poslovanju, a to se prije svega odnosi na finansijsku sferu. Ako ste na visokoj poziciji, uspostavićete red u timu. Klonite se tračeva koji mogu da naruše vaš ugled. Zdravlje je dobro.

BIK

Finansijski položaj ove nedjelje je stabilan, dobićete podršku partnera ili kredit po povoljnim uslovima. Možete da računate i na pomoć najmilijih. Očekuju se poteškoće sa poslovnim saradnicima. Bitna radna pitanja biće teško rješiva zbog nesuglasica, ali samo vi možete da pronađete pravo rješenje za nastali konflikt. Kontrolišite situaciju, ne odustajte. Krajem nedjelje očekuje vas zanimljivo poznanstvo koje će poljuljati vaše emocije. Moguća glavobolja.

BLIZANCI

Ove nedjelje je moguće ponovno pokretanje tima, kao i promjena organizacije, važni sastanci i pregled poslovnih ciljeva. Postaćete nezaobilazan element u radu kompanije, posebno u periodu kada većina kolega bude na godišnjem odmoru u isto vrijeme. Ne propustite priliku da pokažete koliko možete. Ako ste u vezi ili braku, horoskop vam poručuje da ne budete nepromišljeni. Tenzija je moguća zbog pojačanih svađa, a postoji i šansa da saznate neprijatne informacije o partneru. Više spavajte.

RAK

Nedjeljni horoskop od 29. jula do 4. avgusta 2024. godine kaže da mnoge kontradiktorne situacije nastaju prilikom rešavanja poslovnih pitanja, pa su mogući lični sukobi, rasprave o različitim mišljenjima i interesima. Biće manje nesuglasica ako preuzmete inicijativu i nađete kompromisno rješenje. Ukoliko niste zauzeti, trebalo bi da odustanete od sklapanja novih poznanstava. Sada nije najbolje vrijeme za nove veze. Ako ste u stabilnom odnosu, moguće je da ćete osjetiti želju da učvrstite vezu preuzimanjem novih obaveza. Dobro se osjećate.

LAV

Vaš nedjeljni horoskop vas savjetuje da usmerite svoju energiju u konstruktivnom pravcu. Sada vam je lakše da postignete popularnost. Tokom ovog perioda možete da pronađete odgovore na pitanja koja dugo imate u glavi i riješite sopstvene unutrašnje konflikte. U ovom trenutku vaša konkurencija se povećava, a okolnosti se razvijaju na najbolji način da pokažete liderske kvalitete. Krajem nedjelje očekujte bolju zaradu. Vikend je rezervisan za romantiku, čeka vas niz lijepih iznenađenja. Provjerite krvnu sliku.

DJEVICA

Aspekti daju dodatnu energiju i otvaraju nove perspektive. Ipak, ako se tokom ovog perioda ponašate impulsivno, prvo reagujete i razmišljate kasnije, rezultat može da bude prilično neprijatan. Ne opterećujte se svime, dozvolite sebi da se malo opustite. Na kraju krajeva, efikasnost vašeg truda u velikoj mjeri zavisi od pravilnog odmora! Partner može da vam prizna da želi viši korak u odnosu. Uživaćete u izlivu emocija! Čuvajte se prejedanja.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 29. jula do 4. avgusta 2024. godine kaže da je ovo idealan period da ispravite greške iz prošlosti i stvorite svoju budućnost onako kako želite. Nedavne nevolje nestaju bez traga. Ovo je pravo vrijeme da postupite van pravila. Tokom ovog perioda, zajednički projekti daju pozitivne rezultate. Komunikacija sa drugima otvara nove mogućnosti. Ukoliko tražite novi posao ili želite unapređenje, sada je vreme da napravite prvi korak. Krajem nedjelje slede nova poznanstva, puno flerta i dešavanja na ljubavnom polju. Dobro se osjećate.

ŠKORPIJA

Ovo je period pojačanih sukoba u porodici i ličnim odnosima, što može da vas dovede do nepovratnih posljedica. Budite oprezni u komunikaciji i sa partnerom ili osobom koja vam se dopada. Tokom ovih dana biće teškoća, a sve zbog nedostatka pripreme, planiranja i organizacije, bilo sa vaše strane ili sa strane onih oko vas. Čak i ako ste pažljivi, postoji veliki rizik da budete uhvaćeni nespremni. Odličan period za uvođenje zdravih navika, prijala bi vam fizička aktivnost.

STRIJELAC

Ove nedjelje obratite pažnju na potrebnu dokumentaciju i sve detalje koji se tiču plana putovanja. Moguće su prepreke, naročito ako putujete svojim automobilom. Na ljubavnom polju stvari stoje mnogo bolje. Svako flertovanje ima ogromne šanse za uspjeh! Okolnosti su povoljne za komunikaciju sa porodicom, a naročito sa roditeljima i djecom. Bićete prilično zadovoljni, a posebno krajem nedjelje kada možete da očekujte sjajne vesti o poslu. Povedite računa o ishrani.

JARAC

Odnosi s javnošću su od posebnog značaja. Moguć je i kratkoročni finansijski uspjeh, očekujte veću zaradu ili zasluženi bonus. Ako planirate nešto da započnete, uradite to sada, što prije to bolje. Stvari će se razvijati polako, ali samouvjereno i predvidljivo. Dobar je trenutak za stabilizaciju odnosa u timu, sa partnerima i nadređenima. Nedjelja je povoljna za investicije, inovacije i razvoj projekata. U ljubavi nema veći promjena. Čuvajte se povreda.

VODOLIJA

Nedjelja je povoljna za pregovore, sastanke i potpisivanje ugovora. Dobićete priliku da postignete stvarne rezultate u stvarima koje se dugo nisu razvijale. Okolnosti zahtevaju fizičku akciju, putovanje i mogu da donesu priliku na koju ste dugo čekali. Ljubavne neusglasice konačno dobijaju rešenje, uvjerićete se da se trud isplatio. Ako niste zauzeti, budite iskreni prema osobi koju ćete upoznati u toku nedelje. Dobro je vrijeme za bavljenje sportom.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 29. jula do 4. avgusta 2024. godine da se, uprkos vašoj kreativnosti u zarađivanju novca, čuvate rizika u finansijskim stvarima. Ovo vrijeme je povoljno za unošenje izmena u bilo koji proces, naročito ako se bavite privatnim biznisom. Mnogi bračni parovi imaće sporove oko podizanja djece, organizovanja svakodnevice i poteškoće oko preseljenja. Moguće su nesuglasice sa roditeljima ili starijim članovima porodice. Provjerite krvnu sliku.

(MONDO/T.V.)