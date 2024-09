Šta voli, a šta ne podnosi: Kako da osvojite muškarca rođenog u znaku Vage

Astrologija otkriva kako da osvojite muškarca rođenog u znaku Vage!

U vašem životu se pojavio muškarac Vaga, a imate osećaj da ne možete da doprete do njega? Želite da postanete centar njegovog sveta, ali ne znate kako? Ovo su česta pitanja koja astrolozi dobijaju od mnogih žena. Postoje mali trikovi koji pomažu u osvajanju srca ovog vazdušnog znaka. Pre nego što pročitate šta nalaže horoskop, važno je da razumijete kakav je muškarac rođen u znaku Vage.

Venera, vladajuća planeta Vage, ima snažan uticaj na njih. Takvi ljudi cijene estetiku i ljepotu, a njihov govor je kao med za uši. U vezama, muškarac Vaga voli da izvodi "viteška" djela i zna kako lijepo da se brine o svojoj saputnici. Ako vam je potrebno da redovno dobijate prelijepe bukete cvijeća, onda svakako bolje pogledajte muškarce rođene u znaku Vage!

Muškarac Vaga je i miran i razigran. Voli da kombinuje neskladne stvari i pronađe ravnotežu. Na primjer, on može da bude najvrijedniji i najproduktivniji čovjek u timu tokom cijele radne nedjelje, ali vikendom se pretvara u kralja žurki. Inače, obavezno pitajte muškarca Vagu o njegovim omiljenim mjestima! Astrolozi kažu da su njegove preporuke uvijek vrijedne truda, jer ima odličan ukus. Od njega od prvog susreta ne treba očekivati odlučnu akciju. Čovjeku vazdušne stihije treba vremena da za sebe donese konačnu odluku.

A ovih 5 savjeta će vam pomoći da okrenete situaciju u svoju korist:

1. Ne žurite

Muškaraca Vaga nikada ne žuri da donese odluke. Potrebno mu je vrijeme da izvaga prednosti i nedostatke, razmotri sve moguće ishode događaja. Ako ste predstavnik elementa zemlje, onda će vam ovaj pristup biti blizak! Nemojte ga požurivati, dajte mu priliku da sam donese odluku. Samo tako će biti siguran da radi pravu stvar.

2. Preuzmite vodeću ulogu u porodičnim stvarima

Muškarac Vaga biće zahvalan ženi koja uživa u porodičnom domu. Ako njegova izabranica može da preuzme ulogu lidera u svakodnevnim stvarima, onda će muškarac Vaga moći da se koncentriše na svoj posao. U isto vrijeme, muškarcu Vagi ne smeta da pomaže u kući! Ne morate sve sami. Podijelite obaveze tako da muškarac Vaga ne mora da se bavi procesom donošenja odluka. Na primjer, možete direktno da ga zamolite da opere sudove ili naruči hranu svakog petka.

3. Oživite njegove slike iz glave

Čovjek kojim vlada Venera provodi mnogo vremena u svojoj glavi. Ako možete da oživite nevjerovatne slike iz njegove glave, onda će vas muškarac Vaga nositi u naručju do kraja života! Na šta obraća pažnju? Kakve komplimente daje? Šta on pretražuje na internetu? Budite "detektiv" i saznajte njegove misli prije nego što ih izgovori!

4. Slušajte ga

Pažljiv muškarac Vaga može da vas "testira" prije nego što preduzme akciju. Obavezno obratite pažnju na njegova "čisto teorijska" pitanja! Odgovorite na njih iskreno i uvjerite se da vaš partner razumije vašu poentu. Na primjer, ako ste se šalili da još niste spremni za porodicu, onda će muškarac Vaga to sigurno čuti i izvući svoje zaključke. Možda neće odmah razumjeti da je to bila šala, pa je bolje da to odmah naglasite.

5. Ne osuđujte ga

Muškarac Vaga je po prirodi veoma nježna i diplomatska osoba. U vezi može da bude kao otvorena knjiga. Znaćete sve što se dešava u njegovom srcu. Cijenite ovu otvorenost! Muškarac Vaga neće moći da ostane imun ako njegova saputnica počne da mu zamjera osjetljivost.

