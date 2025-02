Koji je vaš parfem za 2025. godinu prema horoskopu? Rakovi će mirisati na vanilu, a oni na čisto i skupo

Astrologija nam i ove godine može pomoći pri odabiru mirisa.

Koliko god bilo zabavno eksperimentisati sa različitim parfemima—2025. će biti godina parfemskog pretjerivanja. Otkrijte parfem koji će postaviti ton za cijelu vašu godinu, tako da ne može biti samo onaj koji volite - mora biti miris koji potpuno oslikava vaš karakter i ciljeve za 2025. godinu.

Ovan

Ovnovi nisu ništa drugo osim odlučni, pa će 2025. godine biti posvećeni tome da ispišu svaku stavku sa svoje liste. Potreban im je hrabar parfem koji će ih inspirisati, a YSL Libre personifikuje energiju samouvjerene žene spremne da preduzme akciju. Sa gornjim notama lavande i narandžastog cveta i osnovom od vanile i mošusa, to je uravnotežen parfem koji možeš nositi u svakom godišnjem dobu, za svaku priliku.

Bik

Da se Bikovi pitaju, cijelu 2025. godinu bi proveli u skupom hotelu ili spa centru. Iako to možda nije realno, bar mogu imati parfem koji govori o njihovoj luksuznoj strani. Mojave Ghost by Byredo je svjež, drvenasti miris sa notama ambrete, ljubičice, sandalovine i magnolije. To je čist, opuštajući parfem koji podsjeća na dah svježeg vazduha. Takođe je izuzetno pouzdan i može se nositi u kancelariji ili na večeri—savršeno za lojalnog Bika.

Blizanci

Nedovoljno odlučni Blizanci vjerovatno imaju najteži zadatak da odaberu parfem od svih znakova. Kada postoji toliko aspekata tvoje ličnosti, kako jedan parfem može da oslikava sve? Na sreću, Glossier You Doux dolazi u pomoć. Kao originalni Glossier You, ovaj parfem miriše malo drugačije na svakome jer reaguje na hemiju tvoje kože, pa je jedinstveno prilagođen tebi. Ovaj miris počinje sa ljubičicom, a u sušenju dolaze note Palo Santa i tamjana. On je adaptabilan kao i Blizanci i može ostati uz njih kroz sve promjene koje sigurno budu imali ove godine.

Rak

Svi znamo da Rakovi vole da ostanu u svojoj komfor zoni, pa im je za 2025. potrebna mirisna nota koja im pruža utjehu, ali i pomaže da izađu iz svoje ljušture. Juliette Has a Gun Vanilla Vibes je upravo to. To je prijatan, topao miris vanile koji te podsjeća na ušuškavanje na sofi sa dobrom knjigom, uz neočekivanu notu soli koja dodaje svjež, prozračan kvalitet. Kao znak vode, ta nota morske soli učiniće da se Rakovi osećaju kao kod kuće, dok ih inspiriše da prošire svoje horizonte.

Lav

Budimo iskreni Lavovi, želite da budete primjećeni. Ignorisanje je najgora noćna mora Lava, pa im je potreban parfem koji će privući pažnju čim kroče kroz vrata; topao, energetski miris koji je jednako zlatan kao i oni sami. Phlur’s Golden Rule. Opisan kao "samouvjeren i senzualan", ovaj voćni cvjetni parfem sadrži note mandarine, ružičastog bibera, kokosovog mljeka, vanile, narandžinog cvijeta i jasmina, što sigurno odgovara Lavovoj ličnosti.

Djevica

Da moramo da opišemo Djevice jednom rečju, to bi bila "praktičnost". Oni su toliko organizovani da vjerovatno već imaju cijelu 2025. godinu isplaniranu. Takođe su perfekcionisti, pa im je potreban parfem koji obavlja posao i radi to dobro. Salt & Stone Santal & Vetiver Body Spray je omiljeni proizvod na internetu sa dobrim razlogom. Miriše apsolutno neverovatno sa toplim i drvenastim notama kao što su santal, vetiver i amber, a koristi i glicerin i crvenu alge kako bi hidrirali kožu prilikom nanošenja. Ovaj body sprej nema sve ukrase kao neki drugi parfemi, što je sjajno za Djevice koje ne žele nikakve distrakcije dok rade na svojoj 2025. listi zadataka.

Vaga

Vage žive balans i takođe mrze konfrontacije, pa bi trebalo da izaberu suptilan parfem koji neće izazvati nikakve neprijatnosti. Lazy Sunday Morning je svež, cvjetan miris inspirisan udobnošću vikend jutara u sunčanim posteljinama. To je parfem kod kojeg svaka nota radi zajedno da stvori univerzalno voljeni miris. Takođe podsjeća Vage da usporavaju i opuste se dok osvajaju svoje ciljeve za 2025.

Škorpija

Teško je Škorpijama da nađu parfem koji živi do njihovog imena. Oni su hrabri, strastveni i neustrašivi, i sigurno će praviti hrabre korake u 2025. godini. Snažan parfem koji će upotpuniti te avanture jednostavno ima smisla. Juliette by Juliette Has a Gun je elegantan i romantičan sa "daškom pobune", i ne mogu da zamislim ništa više škorpionsko od toga. Sadrži note tamne trešnje, jasmina i tonka zrna za topao, voćno-cvjetni miris sa daškom začina. To je idealan saputnik za sve avanture Škorpije u 2025.

Strijelac

Strijelčevi su prijatelji koji vole slobodu i odmah će poleteti na let za istraživanje novog grada. Radoznali su i energetski, a njihov vision board za 2025. vjerovatno je pun dalekih destinacija koje želje da posjete ove godine. Dakle, njihov parfem potpisa mora biti radostan, lagan i pogodan za prepun avion. Prada Paradoxe Virtual Flower je svjež i začinjen, sa cvetnim mirisnim profilom koji zadovoljava sve te kriterijume.

Jarac

Jarčevi su previše ozbiljni. To ne znači da se ne zabavljaju ili ne opuštaju, ali su disciplinovani, odgovorni i samokontrolisani. Ne žele parfem koji je previše lagan ili djetinjast; žele nešto što će svi shvatiti ozbiljno, bez obzira u kojem prostoru se nalaze ove godine. Koji je bolji parfem od onog koji hrani njihove ambicije nego onaj koji doslovno ima ambiciju u imenu? Cherry Ambition je začinjen, dugotrajan parfem koji balansira kisele note trešnje sa slatkim marshmallow-om i mošusom. Jarčevi će voljeti da nose ovaj parfem cijelu godinu.

Vodolija

U 2025. godini, nezavisne Vodolije će nastaviti da koračaju u svom ritmu. Kao znak koji vrjednuje svoju individualnost, parfem koji svi ostali nose je njihov najgori noćni san. Liis’ Ethereal Wave je specifičan parfem koji još uvijek ne nosi svako, što će sigurno voljeti Vodolije. To je citrusni miris sa bergamotom, belim čajem, crnim čajem, blond drvećem i baršunastim mošusom. Inspirisan je "nebeskom privlačnošću i emocionalnom dubinom", a parfem sažima ličnost Vodolije.

Ribe

Ako poznaješ nekog sa neuporedivom intuicijom, umjetničkom sklonošću i blagim prisustvom, vjerovatno su to Ribe. Ovaj saosjećajni znak uvijek traži načine da se poveže sa svojom kreativnošću, dok istovremeno traži način da pobjegne iz stvarnosti. U 2025. godini vjerovatno će juriti kreativne vizije i manifestovati svoje najdivlje snove. Najbolji parfem za to je Ellis Brooklyn’s Dear Sky. Inspirisan je kristalnim prizmaticima, i ne znam šta može biti više Ribe od toga. Sa medenom dinjom, belim božurima, listom jagode i ambretom, ovaj blistavi voćno-cvetni miris govoriće duši Riba.

