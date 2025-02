Promjena života do 1. marta 2025: Astrolog otkriva koja dva znaka horoskopa čeka transformacija

Astrolog otkriva koji znaci horoskopa mogu da očekuju velike promjene do 1. marta 2025. godine.

Zašto su neki periodi života relativno mirni, dok su drugi puni iznenađenja i dovode do snažnih promjena? Astrolozi to objašnjavaju uticajem planetarne energije. A do 1. marta 2025, za ove znakove horoskopa, predviđa se snažno restrukturiranje života.