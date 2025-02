Zapamtite zlatne periode 2025: Astrolog otkriva sve što vas zanima, prvi je jako blizu

Astrolog otkriva da 2025. godina ima dva zlatna perioda. Zapišite ove datume!

Izvor: Shutterstock/Thanumporn Thongkongkaew

Ponekad svi moramo da se odmorimo od užurbanosti svakodnevnog života da bismo napunili baterije, razmislili i pronašli unutrašnji mir. Horoskop može da nam predloži periode kada je to najlakše uraditi. Astrolog Kodi Springer je u nedavnom snimku na društvenim mrežama podijelio da pokušava da identifikuje vremena svake godine kada se sve planete kreću u direktnom pravcu, bez retrogradnog kretanja.

On ove periode naziva "zlatnim tačkama" i preporučuje da obratite pažnju na njih kako biste ponovo razmislili o svojim ciljevima i promijenili svoju percepciju. Springer tvrdi da će 2025. godine biti dva perioda kada će život "poprimiti poseban smisao". On ih opisuje kao "vremena kada se sve dešava kako treba".

To ne mora da znači da će sve biti savršeno, ali u ovim trenucima moći ćete da osjetite da idete u pravom smjeru, uprkos mogućim poteškoćama i lekcijama koje život nosi. Ova dva perioda su od 24. do 29. februara i od 19. aprila do 2. maja 2025. godine.

Sve što se dešava ovih dana, biće prilika da se situacija sagleda u perspektivi, čak i ako je praćena izazovima i prebrzim obrtima sudbine. Tokom ovog vremena, imaćete priliku da jasno razumijete koje korake treba da preduzmete da biste prešli sa jedne tačke života na drugu.

Astrolog savjetuje da zapišete ove datume i zapamtite da sve što se dešava u ovom trenutku, imaće poseban značaj za budućnost. Periodi kada nijedna planeta nije u retrogradnom kretanju smatraju se astrološki povoljnim. Retrogradno kretanje, sa astrološke tačke gledišta, vreme je za razmišljanje i preispitivanje onih oblasti života koje kontroliše odgovarajuća planeta.

Na primjer, retrogradni Merkur često se povezuje sa problemima u komunikaciji i tehnologiji, što pruža priliku za poboljšanje komunikacijskih veština, vježbanje strpljenja i fleksibilnosti. Springer naglašava da godina puna retrogradnosti nije nužno loša stvar. Glavna poruka je nada. Čak i u trenucima neizvjesnosti, Univerzum vas vodi i uči. Važno je da postavite pitanja: "Čemu me ovi događaji uče? Šta mogu da naučim iz ovog iskustva?".

(Mondo.rs)