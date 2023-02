CIJENE HRANE u svijetu padaju već 10 mjeseci zaredom

Svjetske cijene hrane pale su u januaru 10. mjesec zaredom, a sada su niže za oko 18 odsto u odnosu na rekordno visok nivo koji je postignut prošlog marta nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ove podatke danas je saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za hranu (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations).