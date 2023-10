Vašington otkrio namjere Bajdena: Amerika razmišlja da se umiješa u sukob u Izraelu?

Blinken je rekao da je namjera predsjednika SAD Džoa Bajdena da se obezbijedi Izraelu sve što mu je potrebno.

Amerika bi mogla da pošalje dodatnu pomoć Izraelu već danas, rekao je državni sekretar SAD Entoni Blinken za CNN. "Razmatramo konkretne dodatne zahtjeve koje su Izraelci uputili. Mislim da ćete vjerovatno čuti više o tome kasnije danas", rekao je Blinken.

Blinken je rekao da je namjera predsjednika Džoa Bajdena "da se obezbijedi Izraelu sve što mu je potrebno u ovom trenutku da se izbori sa napadima Hamasa". On je takođe rekao za CNN da su SAD primile izvejštaje o nestalim i mrtvim Amerikancima, i da administracija "radi prekovremeno" da bi provjerila informacije.

Odgovarajući na optužbe republikanaca da Bajdenova administracija umiruje Iran i da je odmrzavanje iranskih sredstava doprinijelo situaciji u Izraelu, Blinken je ponovio da nije potrošen novac koji je vraćen Teheranu, i da on može da se koristi samo u humanitarne svrhe. "Dakle, ljudi su ili dezinformisani ili dezinformišu. U svakom slučaju, to je pogrešno", rekao je on.

