Preliminarni rezultati izbora za Evropski parlament: Napredak krajnjih desničara

Prvi, veći preliminarni rezultati izlaznih anketa za izbore za Evropski parlament ukazuju na to da će stranke krajnje desnice imati snažnu zastupljenost uprkos nizu skandala u Njemačkoj.

Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Rezultati izlaznih anketa ukazuju na to da će Alternativa za Njemačku (AfD) dobiti 16,5 odsto glasova, dok vladajuća koalicija na čelu sa kancelarom Olafom Šolcom bilježi pad na 14 odsto.

Slični rezultati objavljeni su i u Holandiji gdje je stranka krajnje desnice na čelu sa Gertom Vildersom u tijesnoj trci sa savezom između Socijalista i Zelenih, prenosi AP.

Glasanje za Evropski parlament trajaće do kraja večeri, u Italiji i u brojnim članicama još nisu objavljene projekcije, ali sve ukazuje na to da će biti potvrđene ranije ankete i ono što su analitičari predviđali, a to je da će blok krenuti udesno.

Rezultati anketa ukazuju na to da će proevropske i druge stranke zadržati svoju većinu u Evropskom parlamentu, ali će ostati bez mandata u korist stranaka krajnje desnice poput Italijanske braće na čijem je čelu italijanski premijer Đorđa Meloni, Fides sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i Nacionalnim okupljanjem u Francuskoj sa Marin Le Pen.

"Desno je dobro. Ići desno uvijek je dobro, idite desno!", rekao je Orban nakon glasanja.

Rezultati izlaznih anketa u Austriji pokazuju da najviše glasova ima Slobodarska partija (FPOe). Ukoliko ovi rezultati budu potvrđeni, to će biti prvi put da ova stranka dobije najviše glasova u Austriji.

Prema rezultatima objavljenim u lokalnim medijima, FPOe dobija 27 odsto glasova i ispred je konzervativne Narodne partije (OeVP) koja je na drugom mjestu uz Socijaldemokratsku stranku (SPOe) sa oko 23 odsto.

OeVP je ostvario pad sa skoro 35 odsto koje je dobila na prošlim izborima za Evropski parlament. Njihov koalicioni partneri Zeleni, takođe su na gubitku i imaće nešto više od deset odsto, što je mnogo manje od 14 odsto dobijenih 2019. godine.

(Srna)