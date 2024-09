Orban ljut na Brisel zbog poplava u Mađarskoj: "Budemo li čekali da nas spasi, u vodi smo do grla"

Orban je ljut na Brisel zbog poplava u Mađarskoj.

Izvor: EPA/ZOLTAN MATHE/MTI

Mađarski premijer Viktor Orban ne vjeruje da će njegova zemlja dobiti pravovremenu pomoć od Evropske unije nakon velikih poplava koje su ove nedjelje pogodile centralnu Evropu.

"Uz dužno poštovanje, ako bismo čekali da nas Brisel spase, bili bismo do grla u vodi", rekao je juče Orban, piše Politiko, prenosi jutarnji.hr.

U razornim poplavama u Evropi poginula je najmanje 21 osoba, a Mađarska je poslednja država koja je pogođena prirodnom katastrofom. Vlasti u Budimpešti još nisu izvijestile o tamošnjim žrtvama. Ranije ove nedjelje, Orban je odložio sve svoje međunarodne obaveze zbog poplava, ali je ljut na Brisel.

"Ukoliko dođe do situacije u zemlji u kojoj je to neophodno, postoji mehanizam koji se može aktivirati jednostranim obavještenjem. Mi smo to uradili, što znači da je Brisel počeo da ispituje da li možemo da dobijemo neku vrstu pomoći. Kada se s njima završe te komplikovane procedure, onda ćemo dobiti podršku Brisela", rekao je Orban.

Na njegove primjedbe, piše Politiko, možda je uticala ranija odluka Evropskog suda pravde da kazni Mađarsku sa 200 miliona evra zbog kršenja zakona o azilu.

(MONDO)