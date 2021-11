Šmit sebe uporedio sa austrijskim carom Franjom Josifom

U intervjuu koji je dao za ''Glas Amerike'' Kristijan Šmit je uporedio sebe sa nekadašnjim austrijskim carom i više puta napomenuo da je u BiH potrebno sprovoditi politiku ''štapa i mrkve".

Izvor: Anadolija/Stipe Majić

Kristijan Šmit, kojeg dio međunarodne zajednice i domaćih političkih aktera smatra visokim predstavnikom u BiH, boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se sastao sa američkim diplomatama.

Šmit je izjavio da je u Višington došao, između ostalog, da se informiše o stanju u BiH i da se konsultuje o budućim zajedničkim odlukama "u skladu sa njegovim i nadležnostima međunarodne zajednice".

"Ne samo da se sretnemo u Sarajevu, gdje neki ljudi - ne međunarodna zajednica, već neki lokalni političari - imaju ideju da se svijet okreće oko Sarajeva ili Bosne i Hercegovine, što nije slučaj. Moramo prilagoditi aktuelnu situaciju pozivajući se na Dejton", rekao je Šmit u intervjuu za "Glas Amerike".

Prema mišljenju ovog njemačkog političara, Dejton se u BiH ne poštuje, a posebno je za to kriv srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Objašnjava da je u BiH situacija napeta, ali ne u vojnom (bezbjednosnom) smislu, već zbog nefunkcionalnost države u cjelini jer nema sjednica parlamenta, odluke se ne donose, budžet je privremen.

Neizbježno je bilo pitanje o famoznim ''bonskim ovlaštenjima''.

"Oklijevam da iskoristim takozvana bonska ovlašćenja. Imam puno zahtjeva samo da nekoga smijenim sa pozicije. To je korišteno ranije. To se može uraditi samo pomoću 'štapa i mrkve'. Štapovi bi mogli biti poništavanje zakona, ili zamjena zakona koji ne ispunjavaju zahtjeve Dejtonskog mirovnog sporazuma. Imam konačno pravo na tumačenje. Rekao sam, u mojoj ladici su instrumenti i imam ključ od ladice. Znam kako da ga otvorim. Niko ne bi trebao pogrešno shvatiti da je to znak da ih nikada neću iskoristiti. Mogli bismo doći u takvu situaciju, ali ovo nije trenutak", objasnio je Šmit.

Kasnije je još jednom dodao da je on neko ko je veoma posvećen tome da "ne postoje samo mrkve, već i štapovi".

Na pitanje kako prevazići nedostatak kredibiliteta OHR-a jer u Srpskoj smatraju da je Šmit nelegitiman visoki predstavnik, dok u Federaciji postoji nedostatak povjerenja prema njemu zbog određenih odnosa koje preko EPP-a (Evropska narodna partija) ima sa HDZ-om u Hrvatskoj, Šmit je odgovorio:

"Poštujem sve izabrane ljude u BiH, ali ću se osvrnuti na austrijskog cara Franju Josifa (Franc Jozef, 1830 - 1916., car Austrije i kralj Ugarske u vrijeme kada je Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu) koji je rekao: 'Dobro sam vladao ako je sav moj narod nezadovoljan sa mnom' ".