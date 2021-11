Šolaja: U UN je pokazano da Šmit nije visoki predstavnik, u FBiH će i dalje misliti da jeste

Profesor međunarodnih odnosa iz Banjaluke, Miloš Šolaja, kaže da se u Njujorku definitivno vidjelo da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik, a ali u dijelu BiH će ga i dalje tako tretirati.

Izvor: OHR

Kristijan Šmit se neće obratiti pred Savjetom bezbjednosti UN i OHR nije spomenut u rezoluciji o produženju misije Eufora u BiH.

Novonastala situacija u Ujedinjenim nacijama imala je veliki odjek u BiH. Visoki predstavnici su se do sada obraćali dva puta godišnje, a Šolaja kaže da se u Njujorku nije desilo ništa iznenađujuće što se već nije moglo naslutiti.

"Znalo da će se ovo desiti nakon rezolucije Rusije i Kine u Savjetu bezbjednosti kada nije usaglašeno imenovanje visokog predstavnika, pa baš zbog toga dvije sile nisu glasale kada je trebalo biti glasanje za njegovo imenovanje. Sada su pokazali da on nije visoki predstavnik, nije imenovan, nema odluke", nedvosmisleno kaže Šolaja.

Postavlja se pitanje na koji način će to uticati na dalje funkcionisanje kancelarije OHR i Šmitove aktivnosti u BiH.

"Ovo je sada jedna neizvjesna misija. Pokazalo se i da ono što smo zvali međunarodna zajednica, pored zapadnog dijela, sadrži Rusiju i Kinu i to utiče na ovo pitanje koje je pravno prilično čisto. Znači, nema odluke Savjeta bezbjednosti da je on visoki predstavnik i oni su stopirali njegov izvještaj jer ga ne smatraju izglasanim visokim predstavnikom. Moguće je da će Šmit i dalje komunicirati sa akterima u BiH, ali je sasvim sigurno da ga iz RS neće niko prihvatiti kao takvog. U FBiH će ga s druge strane vjerovatno prihvatiti i dalje insistirati na tome da je on visoki predstavnik", smatra Šolaja.

Zaključak je da je Rusija podržala rezoluciju o produženju misije Eufora u BiH u zamjenu za to da Šmit ne podnosi izvještaj pošto on praktično nema tu poziciju.

Šolaja je mišljenja da će ovakav razvoj situacije uticati na dalje oblikovanje američkog pristupa u BiH, u kontekstu najavljene posjete zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, zaduženog za naš region, Gabrijela Eskobara.