Dodik: Bolno je sjediti sa Izetbegovićem iščekujući da se nešto riješi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da se u BiH mora uspostaviti vojna struktura u kojoj niko ne može da dominira već da sva tri naroda budu jednako zastupljena i kada je riječ o vojničkom sastavu i u pogledu komande.

Izvor: Youtube/RTRS/screenshot

"Sada imamo situaciju da značajan procenat Hrvata ne želi da ide i ne može da popuni kvote koje pripadaju Hrvatima, Srbi isto tako. Doći ćemo u poziciju da će neko u nekom trenutku isforsirati da to popune Bošnjaci, što nije dobro", rekao je Dodik novinarima u Mostaru.

Dodik je istakao da je primarno za to da se BiH demilitarizuje, da traži da se napravi mehanizam u kojem niko neće izgubiti, jer ne želi da na kraju puta gleda muslimansku vojsku.

"Nudim da se broj sastava Oružanih snaga utvrdi na pet hiljada, da se jasno odredi broj pripadnika Srba, Hrvata i Bošnjaka, da oni to popune, da se uspostavi ta struktura, onda ne treba Vojska Republike Srpske", rekao je Dodik.

Ako Bošnjaci žele ovu BiH, prema riječima Dodika, moraju da razgovaraju sa Srbima i Hrvatima, a izrazio je i želju da se ovo riješi, ali ne po volji da to bude centralizovana bošnjačka ili neka druga zemlja, već da bude ravnopravnost svih konstitutivnih naroda.

"Sve naše politike smo jasno definisali, one se neće promijeniti, sva ta arogantna sila koja ide s druge strane ne pomaže, nego odmaže", istakao je Dodik.

Podsjetio je da stranci od BiH održavaju koloniju 25 godina, te kako nije tačno da je sada najveća kriza jer je BiH stalno u krizi.

"Nemamo namjeru da odustanemo od naših interesa i ciljeva, u dobru namjeru odavno ne računamo", rekao je Dodik.

Bez namjere da licitira ko je krivac, a ko je nešto doprinio, Dodik smatra da će bošnjačka politička elita na kraju biti ta koja je kriva zato što nije uvažila legitimne zahjeve hrvatskog naroda za adekvatno predstavljanje jer nije i neće da poštuje Ustav BiH već se arogantno i ignorantski odnosi prema svim primjedbama.

On je podsjetio na odluku Ustavnog suda BiH da neki pripadnici Oružanih snaga mogu da nose brade. "U takvim strukturama ne možemo da budemo prisutni", dodao je.

Dodik je rekao da je bolno sjediti sa Bakirom Izetbegovićem iščekujući da se nešto riješi, a ničega nema, te naglasio kako je u BiH mnogo neriješenog.

Ukazao je da je sva obavještajna struktura usmjerena da prati političke predstavnike Srvba i Hrvata i da ih pakuje u neke pravosudne procese, a od nas se očekuje da idemo zavezanih očiju.

"Ništa nije u redu, ako nekome valja, neka uživa u tome", rekao je Dodik i ukazao kako direktor OBA ima dvije diplome, a da nijednu ne pokazuje, dok zakon kaže da je samo dovoljna jedna, a on nije pokazao nijednu.

Dodik: Izabran sam u ime Srba i Srpske, čije interese zastupam

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da sankcije ne rješavaju problem i da je on izabran u ime Srba i Republike Srpske da zastupa njene interese, što će nastaviti da radi.

Osvrnuvši se na američke sankcije, Dodik je rekao da ne zna zbog čega toliko žele da razgovaraju sa njim, podsjećajući na veoma česte susrete u posljednje vrijeme.

"U Bajdenovoj administraciji je mnogo ljudi koji su napravili karijere na BiH i oni sada hoće ponovo da reafirmišu isto što nije uspjelo 25 godina i onda traže krivca, a oni su jedini krivi", izjavio je Dodik novinarima u Mostaru.

Oni su krivci, dodao je, što BiH nikada nije profunkcionisala, kao i da se traži odgovor na pitanje od milion dolara da li to rade namjerno ili slučajno.

Dodik smatra da rade namjerno da se ova zemlja nikada ne konstituiše, te navodi da bi BiH, da su se ovdje držali Ustava, do sada imala procedure i znalo bi se šta radi nivo BiH, a šta ostali nivoi i nikada ne bi imali probleme.

"Ovako svaki dan neko nešto osporava, nešto hoće da otme, nekome da doda", dodao je Dodik.

Dodik je naveo da je Amerika moćna zemlja, ali da je on izabran u ime Srba i Republike Srpske da zastupa njene interese i zastupaće ih i dalje.

"Sa SAD nemam nijedan problem na dalekim okeanima ili bilo gdje, oni ovdje dolaze sa mišljenjem kako treba da izgleda naš život i ako im se to ne sviđa onda to pokušavaju da slome, ako Srbi nisu ratni zločinci, onda smo u nekoj vrsti korupcije i onda se kreira neka situacija", rekao je Dodik.

Dodik je rekao i da bi bilo fer da je savjetnik američkog državnog sekretara Derek Šolet rekao šta mu je on rekao, ali nije želio da prepričava taj razgovor.

Istakao je da je dobro da se razgovara, kao i da sve čini javno, dopalo im se ti ili ne.

Dodik najavio izgradnju vrtića i pomoć poljoprivrednicima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je danas, tokom razgovora sa predstavnicima srpske zajednice u Mostaru, izgradnju dječijeg vrtića, ali i pomoć onima koji se bave poljoprivredom.

"SNSD ovdje daje značajnu pažnju našim ljudima, za koje znamo da djeluju u složenim socio-ekonomskim uslovima. Želimo da SNSD ovdje bude pokretač svih aktivnosti koje će obezbijediti da prevashodno srpska zajednica u saradnji sa drugim zajednicama može na adekvatan način da implementira sve ono što je od interesa za život svakog čovjeka", rekao je Dodik koji je lider SNSD-a, nakon sastanka kome su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija.

Dodik istakao je da ova stranka u Mostaru iza sebe ima dosta projekata, na šta su ponosni i nastaviće i dalje da rade na pomoći srpskoj zajednici.

"Dogovorili smo da se tokom prvih mjeseci u idućoj godini napravi projekat za vrtić koji ćemo finansirati, a koji će moći da primi 150 djece i da se u tom pogledu obezbijede adekvatni uslovi za smještaj. S druge strane, radićemo sve da pomognemo našim ljudima koji se bave poljoprivredom na različite načine", rekao je Dodik.

On ističe da će svi Srbi koji žive i rade u Mostaru imati isti tretman pri apliciranju za sredstva Vlade Republike Srpske koja se dodjeljuju po raznim projektima u Srpskoj.

"U tom pogledu SNSD je taj koji će edukovati ljude da apliciraju i koriste ta sredstva", rekao je Dodik.

Lider SNSD-a je istakao da ova partija nije dobila adekvatna mjesta koja u Mostaru pripadaju Srbima u skladu sa Ustavom BiH i Ustavom FBiH, zbog čega je najavio da će dalje nastaviti da razgovaraju na tom planu.

"Vjerujem da naši dobri odnosi na nivou BiH sa HDZ-om, kao i naši poslovi koje smo obavili u pogledu Vlade Republike Srpske, gdje su potpuno uvažili HDZ i njegovo prisustvo na različitim mjestima, očekujem da se ovdje adekvatno odraze prema SNSD-u. Mi ne tražimo ništa što ne bi pripalo nama. O tome ćemo razgovarati večeras ili nekih narednih dana", rekao je Dodik.

On je istakao i važnost okupljanja srpske zajednice u Gradskoj organizaciji SNSD-a, za koju je rekao da je epicentar za Srbe u Mostaru.

"Mi ćemo ovdje veoma brzo okupiti kantonalni odbor i kantonalnu strukturu, ali je ključno da ova Gradska organizacija sarađuje sa svim našim opštinskim i gradskim organizacijama širom Republike", poručio je Dodik.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara Velibor Milivojević rekao je da srpskoj zajednici mnogo znače posjete političkih predstavnika Republike Srpske.

"Velika je čast okupiti sve te ljude večeras na jednom mjestu i da svi oni iskažu zajedno veliku podršku nama i svemu onome što mi radimo ovdje u Mostaru. U periodu iza nas pokazali su kroz svoje djelovanje i istupe da im jako znači naš boravak ovdje, da su spremni da nas podrže kroz institucije, da mi ovdje obnovimo svoj život i to su pokazali nebrojeno puta do sada", rekao je Milivojević.

On je istakao da je većina onoga što se vezuje za srpsku zajednicu u Mostaru uglavnom obnovljeno zahvaljujući sredstvima Republike Srpske i Srbije.

"Nama jako mnogo znači i podrška koju oni nesebično iskazuju svojim dolascima ovdje, prenoseći nam iskustva i sve ono što može da nas usmjeri u onom pravcu u kojem treba da idemo i da zajedno osmišljavamo politike koje mi ovdje u Mostaru trebamo da vodimo", rekao je Milivojević.

Milivojević je rekao i da su se tokom današnjeg razgovora svrnuli na mnogobrojne projekte i političku situaciju, kako u ovom gradu, tako i u BiH.

"Osvrnuli smo se na ono što SNSD znači u Mostaru. To je ono oko čega se ovdje okupila srpska zajednica i to je jedina inicijalna kapisla koja može da objedini sve ono što za Srbe znači u gradu", rekao je on.

Milivojević se nada da će Srbi u Mostaru dobiti podršku za sve svoje projekte.

"Definisali smo šta je to što je ključno, kroz šta ćemo mi doći i do radnih mjesta, ne samo kroz određeno političko djelovanje da dođemo do radnih mjesta u državnoj upravi, nego da zasnujemo i neke svoje poslove i da iskoristimo podršku Republike Srpske da možemo osmisliti sve, da to realizujemo i da srpska zajednica ovdje konačno krene da živi nekim boljim životom", rekao je Milivojević.

Sastanku je prisustvovala i poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić.

(Srna, Mondo)