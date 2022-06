Dodik iz Beograda: Sloboda je ključna riječ srpskog naroda

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras u Beogradu da su Vidovdan i svi praznici koje Republika Srpska obilježava zajedno sa Srbijom pokazali da je uvezanost i okupljanje oko tih datuma bit srpskog naroda gdje god da živi.

On je naglasio da je sloboda ključna riječ srpskog naroda i njegove istorije.

"I kad god je osjetio da je ugrožena sloboda, stao je ispred i nije dozvoljavao da je izgubi", rekao je Dodik novinarima u Beogradu, gdje je prisustvovao svečanom prijemu povodom Vidovdana i stupanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na dužnost u drugom mandatu.

Dodik je istakao da je srpski narod doživio ozbiljne istorijske poraze i nakon Kosovske bitke i u okviru same bitke, te naveo da je Prvi svjetski rat odnio pola srpske populacije, kao i Drugi svjetski rat, da su Srbi preživjeli i NATO bombardovanje u dva navrata od najmoćnije vojne imperije današnjeg svijeta, najjače u civilizaiciji ikada, koja je bombardovala Srbiju i Republiku Srpsku.

On je naveo da su Srbi sve to prošli, ostali svoji na svome, ojačali u identitetu, spoznaji da treba i teške trenutke da pamte, kao i ono što ih čini u uspješnim u kretanju i da se bore za to.

На овај важан дан окупљени смо око једне идеје која је вијековима очувала српски народ, а то је слобода.

Заједно са Србијом обиљежавамо све важне датуме, а наша историја нас обавезује да урадимо све да наше државе буду јаче и успјешније.pic.twitter.com/lPdHy0yTl2 — Милорад Додик (@MiloradDodik)June 28, 2022

"To je nešto što je svojstveno nama koji smo različiti od drugih, ne zato da bih pravio neke razlike, ali često nas pitaju zašto smo uvijek mi u odsudnim istorijskim trenucima stali ispred najvećih u to vrijeme - i pred Turke, i pred Austrougarsku, i pred Hitlera i NATO i mnoge druge", rekao je Dodik i dodao da je to zato što je ključna riječ srpskog naroda i njegove istorije - sloboda.

On je istakao da srpski narod nije želio da bude ponžen i potlačen čak i kada je imao spoznaju da će pretrpjeti ozbiljan poraz.

"Borio se junački za svoju slobodu i stradao. Danas živimo u dvije države - Republici Srpskoj i Srbiji bez namjere da ugrozimo svoju slobodu i naše države", naglasio je Dodik.

Nakon što je predsjednik Srbije uručio vidovdanska odlikovanja, Dodik je rekao da dodjela odlikovanja za Vidovdan pripada i Srbima u Republici Srpskoj.

"I ne samo nama. Ovo je i naš dan za sve Srbe, ovo je zavjetni dan za sve nas, dan koji mnogo toga okuplja oko sebe. Posvećen je stradanju kneza Lazara i velikomučenika na Kosovu koji su imali hrabrosti i odlučnosti u tom vremenu, razumijevajući najezdu koja je dolazila sa istoka da se suprotstave tada Otomanima i da odu u istoriju", rekao je Dodik.

Srpski narod je, kaže on, zbog kosovskog mita, a nijedan narod ne postoji ako nema mit, preživio okupaciju Otomana gotovo 400 godina, da bi dočekao slobodu i uz tu slobodu gradio svoju državnost dugo godina, dugo vijekova.

"Pa i danas, kada živimo u miru i stabilnosti, čini nam se da ponovo nismo sve završili, zato što veliki i moćni pokušavaju da kreiraju nedovršena rješenja i ta nedovršena rješenja uvijek su problem konflikta u nekom budućem ratu. Ali, to nama ne smeta da se okupimo na Vidovdan i sve naše praznike", poručio je Dodik.

Svečanosti u Palati Srbija prisustvovali su i najviši zvaničnici Republike Srpske - srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Srpske Radovan Višković.

Prisustvovali su i premijer Srbije Ana Brnabić, ministri, zvaničnici Srbije, te predstavnici vjerskih zajednica i mnoge ličnosti iz javnog, kulturnog i političkog života.

