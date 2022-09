Opozicija protiv sjednice o njemačkom abasadoru, traže da svi radnici u RS dobiju jednu "ekstra" platu

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić smatra da je 34. posebna sjednica Narodne skupštine RS, koja će poćeti u srijedu, nepotrebna i da “nigdje skupština ne raspravlja o pitanju agremana”.

Izvor: Mondo - Brankica Spasenić

Ova posebna sjednica je sazvana na zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Dodik je uputio zahtjev za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine RS na kojoj bi poslanici trebalo da se izjasne o njegovoj izjavi o proglašenju Odluke o davanju agremana ambasadoru Njemačke u BiH, koja je usvojena bez konsenzusa na vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

“Nepojmivljio je da će neko glasati da se uskrati agreman ambasadoru zemlje sa kojom imamo najveći spoljno-trgovinski promet, najviše našeg naroda je tamo, najveći je priliv novca naših ljudi koji tamo imaju posao i šalju... Bilo bi neprimjereno i neozbiljno da se izglasa da tu postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa”, rekao je Stanić.

“Zamislite da onda Njemačka kaže da uvode vize građanima, ili da nemaju ovdje ambasadu, nego treba, primjera radi, ići u Tiranu. To je ozbiljna zemlja, nije za šalu”, rekao je Stanić.

Protiv ove sjednice su i poslanici PDP-a, dok su iz DNS-a poručili da je vitaalni nacionalni ineters bitan mehanizam za zaštitu srpskog naroda i Dejtonskog sporazuma, a da je zbog nerada Dodika u Predsjedništvu BiH, sav posao i odgovornost prebačeni na NSRS.

“Bilo bi bolje da je Dodik više koristio diplomatiju, a ne silu”, poručio je Duško Ivić (DNS).

Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Radovan Kovačević govorio je danas o rezoluciji njemačkog Bundestaga, i ocijenio da je “politika Njemačke prema BiH i RS - antiustavna, antidejtonska i antisrpska”.

“U njemačkoj skupštini je usvojena rezolucija u kojoj piše da BiH treba da promijeni svoj sistem uređena, da ne treba da postoje entiteti, nego samo Sarajevo kao glavni grad… To znači je Njemačka zvanična politika da Republika Srpska više ne treba da postoji. Mi moramo bez ustezanja reći da je to za nas neprihvatljivo. Ovo je jedan od načina da to uradimio. Mi imamo svoja ustavom garantovana prava i niko nas neće pokolebati da se za njih borimo”, podvukao je Kovačević.

Dodao je i da poštuju Njemačku kao državu i njemački narod.

Poslanici SDS-a najavili su danas i da će tražiti sazivanje posebne sjednice NSRS na kojoj bi se raspravljalo o budžetu RS i usvojila odluka o isplati po jedne plate svim radnicima, kao i jedne penzije penzionerima u RS.

Cilj je, kako je naveo poslanik SDS-a Miladin Radović, ublažavanje posljedica ekonomske krize.

“Prijedlog je i da se radnicima u privatnom sektoru isplati po jedna prosječna plata. Imamo višak prihoda od poreza i doprinosa u Poreskoj upravi RS, a od PDV-a još oko 500 miliona KM. Ova isplata bi bila trećina ukupnih tih sredstava. Time bi se obuhvatile sve kategorije”, rekao je Radović.

(Mondo)