Poznata imena svih budućih poslanika Narodne skupštine RS

Na osnovu prebrojanih 97,32% glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, već se nazire definitivni 11. saziv najvišeg zakonodavnog tijela Srpske.

Izvor: MONDO

Narodnu skupštinu RS čine 83 poslanika, od kojih 60 ulaze direktno, a 23 ulaze putem kompenzacije.

Tako su iz Izborne jedinice jedan direktan mandat osvojili aktuelni poslanici SNSD-a Dragoslav Kabić i Dražen Vrhovac (direktor IRB RS) i Aleksandra Stupar Radić, iz SDS-a Maja Dragojević Stojić, dok se u poslaničke klupe vraća Milanko Mihajilica (PDP), a poslanik će biti Mesud Trnjanin iz Pokreta za državu, te Darko Banjac (NPS) i Dragan Brdar (DNS), koji u Narodnu skupštinu ulazi putem kompenzacije.

Iz Izborne jedinice dva u skupštinske klupe će, kada je u pitanju SNSD, sjesti aktuelni potpredsjednik NSRS Denis Šulić i Ranka Perić Romić, koji ulaze direktno, dok će umjesto gradonačelnika Laktaša Miroslava Bojića ući Biljana Petković, umjesto načelnika Prnjavora, Darka Tomaša u skupštinske klupe će ući Radojica Vidović.

Iz SDS-a će u skupštinske klupe Milan Petrović i Aleksandar Trninić, dok će i PDP imati dva narodna poslanika Radislava Dončića te Sašu Jovičića iz Srpca, koji će u skupštinske klupe ući putem kompenzacije.

Izborna jedinica tri je, po mišljenju mnogih, bila najzanimljivija, a to potvrđuju i imena koja su ušla u skupštinske klupe. Najviše mandata osvojio je SNSD, a ispred ove stranke u NSRS direktno ulaze Vlado Đajić, aktuelni poslanik i generalni direktor UKC RS, Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, kao i aktuelni ministri Boris Pašalić i Alen Šeranić te Nataša Radulović. SNSD-u u IJ3 pripašće i dva kompenzaciona mandata, a njih će popuniti Srđan Mazalica i Radenko Bubić, prenose "Nezavisne novine".

Druga stranka po jačini u ovoj IJ je PDP, a najviše glasova za ovu listu osvojio je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, koji bi, uprkos osvojenom mandatu, ipak trebalo da ostane na čelu najvećeg grada, pa bi umjesto njega poslanik trebalo da bude Tanja Vukomanović, njegova šefica za odnose s javnošću. Direktne mandate ispred PDP-a osvojili su i Stanivukovićevi najbliži saradnici Nebojša Drinić i Mirna Savić Banjac, dok će Igor Crnadak opet biti poslanik jer je prošao preko kompenzacionog mandata.

Kada je SDS u pitanju, samo je Milan Radović ulovio mjesto narodnog tribuna, koji je i sada u poslaničkoj fotelji. Uz ove tri partije u skupštinske klupe će i Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske, koji je aktuelni poslanik u Predstavničkom domu BiH, Milan Savanović sa Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i SP-ov Velibor Stanić, koji je aktuelni odbornik u banjalučkom parlamentu. Kada su u pitanju kompenzacioni mandati, preko njih će u skupštinske klupe još i Milan Milaković (SPS), odbornik u Skupštini grada Banjaluka, i Željko Dubravac (DNS), te aktuelna ministarka prosvjete i kulture RS Natalija Trivić i njena stranačka koleginica Mirela Kajkut Zeljković. U parlament će i SPS-ova Tamara Damjanović te generalni sekretar Demosa Boran Bosančić.

Iz Izborne jedinice četiri u skupštinske klupe će aktuelni šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić, a putem kompenzacije će Mara Granula. SDS je u ovoj izbornoj jedinici imao više glasova i u Skupštinu će ući Tamara Evđić i Milka Savić. Mandat je ugrabila i Socijalistička partija, i to direktor "Šuma RS" Slaven Gojković.

U Izbornoj jedinici pet mandate ispred SNSD-a osvojili su Danijel Jošić, Aleksandar Subotić i Nina Bukejlović. Poslaničko mjesto u SDS-u izborio je Milan Kasapović. Socijalisti su se i ovdje dokopali mandata, koji će pripasti Srđanu Todoroviću, aktuelnom poslaniku. U ovoj izbornoj jednog poslanika će imati i Bošnjaci (Pokret za državu) i to preko Sevlida Hurtića.

Druga po jačini, Izborna jedinica šest, po rezultatima je bila poprilično šarolika. Mandate u SNSD-u odnijeli su Vojin Mitrović (ministar za komunikaciju i transport BiH), Slavenko Ristić, te aktuelni poslanik Milutin Tasovac. Budući poslanici iz SDS-ovog utvrđenja su Ljubiša Petrović i Želimir Nešković, a pošto će Petrović zadržati fotelju gradonačelnika Bijeljine, a Đorđe Milićević koji je treći po broju glasova ostati načelnik Šamca, u NSRS će četvrti po broju glasova Tomica Stojanović. Iz PDP-a mandat je uspio ugrabiti samo Slaviša Marković. Lider Socijalističke partije Petar Đokić takođe je došao do mandata u ovoj izbornoj jedinici, ali će vjerovatno na njegovo mjesto doći Zoran Kokanović. I Demos je ovdje uspio doći do mandata preko Milana Dakića. Banjčev sekretar Diko Cvjetinović je došao do mandata.

Kontroverzna Izborna jedinica sedam "najplodnija" je bila za SNSD, u kojem su mandate osvojili gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović i Aleksandar Krsmanović, a ako Stevanović vrati mandat, umjesto njega će u skupštinske klupe mlada Sandra Erkić. U SDS-u mandat je obezbijedio Dragomir Vasić. Ratko Rankić je osvojio mandat za SP, a za Demos Siniša Mijatović, dok je aktuelni poslanik Spomenka Stevanović prošla putem kompenzacije, kao i NPS-ov Dragan Galić. U ovoj izbornoj jedinici mandat je uzeo Kostadin Vasić iz US. Očekivan je bio i mandat Ramiza Salkića ispred Pokreta za državu.

U Izbornoj jedinici osam SNSD je ponovo odnio pobjedu, ispred njih su mandate izborili gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i Strahinja Bašević, a pošto će Ćosić zadržati fotelju gradonačelnika, umjesto njega ulazi Damjan Škipina. Još jedan načelnik opštine je ušao u NSRS, a to je SDS-ov Marinko Božović, koji će mandat prepustiti Darku Berjanu. DNS-u su pripala dva mandata i to Nikolini Šljivić i bratu Nenada Nešića - Predragu. Marina Božović uzela je mandate ispred PDP-a preko kompenzacione liste.

Na kraju, i Izborna jedinica devet je pripala SNSD-u, u kojoj su mandate uzeli Luka Petrović (direktor 'Elektroprivrede RS'), aktuelni poslanik Ilija Tamindžija te Nenad Lalović. Umjesto Petrovića će u NSRS Milica Ijačić. SDS-ov Vukota Govedarica se vraća u skupštinske klupe, a njemu će se pridružiti i Ognjen Bodiroga. SP će imati svog poslanika iz Hercegovine i to Ognjena Kuljića, a Nebojši Vukanoviću će se pridružiti njegove kolege Đorđe Vučinić i Zagorka Grahovac. Do mandata je došao i SPS-ov Maksim Skoko.

Glasovi koji još nisu raspoređeni su glasovi iz inostranstva, koji, po mišljenjima mnogih, ne mogu napraviti značajnu promjenu, ali zasad strahovati mogu samo u SPS, jer su na ivici cenzusa.