Helez: EUFOR će ispitati prisustvo njihovog vojnika na obilježavanju Dana Republike Srpske

EUFOR će pokrenuti istragu zbog prisustva njihovog vojnika tokom obilježavanja Dana Republike Spske u Milićima, tvrdi ministar odbrane BiH, Zukan Helez.

Helez, koji je danas održao sastanak sa komandantom EUFOR-a Helmutom Habermajerom povodom donacije 363.000 evra za ulaganje u sistem zajedničke avionske komunikacione mreže, potvrdio je da je tokom susreta obaviješten o istrazi, prenose federalni mediji.

"On me je kratko obavijestio da se to desilo i da će oni to ispitati i u skladu sa svojim pravilima postupiti", rekao je Helez za Klix.

Identitet vojnika, kao i to iz koje zemlje dolazi još uvijek nije poznat.

"Nismo ulazili u detalje, ali bitno je da su pokrenuli istragu", dodao je Helez.

Ranije je opština Milići saopštila da je služenjem parastosa poginulim borcima u Spomen sobi i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje u Milićima, obilježen 9. januar – Dan Republike Srpske. Na jednoj od fotografija koje su objavljene na stranici opštine vidi se da je prisutan i vojnik EUFOR-a.

