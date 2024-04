Dodik dao svoju procjenu: Koliko glasova u UN će biti protiv rezolucije?

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da vjeruje da će biti oko 40 zemalja koje će glasati protiv rezolucije o Srebrenici koju će u Generalnoj skupštini UN predložiti Njemačka i Ruanda. Govorio je i o broju uzdržanih glasova.

Na pitanje koje će države osim Rusije glasati protiv rezolucije o Srebrenici, Dodik je rekao da vjeruje da će biti oko 40 zemalja koje "razumiju situaciju".

"Ne bih licitirao, ali po onome što ja znam, oko 40 zemalja će biti protiv. To nije malo kada uzmete u obzir da će njih 70, a možda i više biti uzdržano. Onda to znači da definitivna većina u Generalnoj skupštini UN neće glasati `za`", rekao je Dodik.

Ako u zbiru natpolovična većina glasova bude uzdržana i protiv rezolucije, kaže Dodik, onda to znači "da većina globalne zajednice ne misli da se u Srebrenici desio genocid".

"To onda znači da oni koji su `za`, to rade iz spekulativnih razloga", rekao je Dodik.

U Generalnoj skupštini UN 193 države imaju pravo glasa. Pretpostavka je da će sada već famoznu rezoluciju podržati skoro sve zemlje zapadnog bloka i veliki broj islamskih zemalja.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nalazi u Njujorku, takođe je najavio da će prema njegovim saznanjima veliki dio zemalja biti uzdržan.

Rezolucije koje usvoji Generalna skupštine UN nisu pravno obavezujuće za bilo koju državu članicu Ujedinjenih nacija.

"Sahranjuje mogućnost pomirenja"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da rezolucija o Srebrenici, ako bude usvojena u Generalnoj skupštini UN, "definitivno sahranjuje BiH, jer sahranjuje mogućnost da se dva naroda pomire, a oni koji podrže njeno usvajanje to rade iz spekulativnih razloga".

"To je dosipanje soli na ranu. Bošnjaci muslimani neće dobiti ništa od toga osim likovanja, a Srbi će to odbiti i ništa od toga neće primjenjivati", rekao je Dodik u intervjuu za "Rusiju danas" (RT)

Predsjednik Srpske je ukazao da su strani faktori počeli da kvalifikuju ponašanje Srba kao genocidno i prije nego što se išta desilo, te da su najavljivali da se Srbi navodno pripremaju za genocid.

Predsjednik Republike Srpske vjeruje da je inicijativa o rezoluciji o Srebrenici usklađena sa odlukom Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope o prijemu Kosova u Savjet Evrope, da bi se tako izvršio pritisak na srpski narod.

"U Statutu Savjeta Evrope piše da zemlje članice mogu biti samo članice UN, a Kosovo to nije. To kršenje pravila u trenutku kada njima to odgovara govori koliko oni sve smišljaju. Apsolutno mislim da je to koordinisano, a na kraju krajeva isti su promoteri svih tih događaja", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da ga je iznenadilo što je Ruanda jedan od inicijatora rezolucije.

"U Srebrenici imate dokaze da je Vojska Republike Srpske odvojila žene i djecu i prebacila na teritoriju koju su kontrolisali muslimani. U Ruandi je ubijeno 970.000 pripadnika jednog naroda od strane drugog naroda. Ubijeni su žene, djeca, starci, muškarci, niko nije pravio razliku. Sada Ruanda, vjerovatno perući svoju istoriju pokušava da se stavi na stranu rezolucije. Sram ih bilo!", rekao je Dodik čiji cijeli intervju za RT možete pogledati na OVOM LINKU.

