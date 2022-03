Bomba za zdravlje: Pržena jaja sa špinatom su idealan doručak

Spremite jaja sa ovom namirnicom, učinićete uslugu svom zdravlju!

Svi znaju da su jaja veoma korisna za organizam, a ako ste samo jednom pogledali crtić o mornaru Popaju, jasno vam je i da je špinat svojevrsna "bomba" za zdravlje. A znate li šta vašem tijelu radi ova kombinacija?

Ako jaja pripremate sa špinatom, pomoći ćete jačanje srca i obnavljanje kože, kažu stručnjaci.

Odvojeno, ove dvije namirnice imaju niz korisnih svojstava. Jaja podižu energiju, kao i dobar holesterol u krvi, smanjuju rizik od moždanog udara, poboljšavaju vid itd. Špinat je dobar izbor kod dijabetesa, bogat je gvožđem, pomaže da se smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti itd...

A kombinacija ove dvije namrnice samo pojačava njihova "magična svojstva", a nutricionisti izdvajaju jačanje imuniteta kao navjeći benefit ovog spoja.Osim toga, ova kombinacija štiti organizam od srčanog udara, snižava krvni pritisak, jača zube i obnavlja kožu, a takođe smanjuje rizik od moždanog udara.

Svakodnevna upotreba takvog jela će poboljšati efekat, jaja su takođe veoma korisna za djecu. Ovakav doručak će vam dati energiju i pomoći vam da u dobrom raspoloženju i puni elana započnete dan.

Evo i recepta:

Potrebno vam je:

2 jaja

2 šake špinata

so, biber, čili

maslinovo ulje

peršun

Priprema: Istucite dva jaja i začinite prema želji (so, biber i čili). Špinat operite. Na malo maslinovog ulja stavite špinat i pričekajte da uvene. To je znak da je on pripremljen. Preko njega izlijte istučena jaja. Ako želite teksturu palačinke, pričekajte da se jaja ispeku s jedne strane i okrenite, a ako želite kajganu, cijelo vrijeme viljuškom miješajte jaja i špinat. Za kraj možete dodati malo peršuna.

