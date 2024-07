Kako da napravite najbolje knedle za supu sa mirođijom

Domaća supa sa knedlama spada u omiljenija jela i ne može da se zamisli nijedan važniji ručak bez nje. Ove knedle se jednostavno prave, a svima će se dopasti.

Izvor: PRINTSCREEN/YT/CRISTIAN GABRIEL GROMAN

Sastojci:

4 jajeta, dobro umućena

30 ml ulja

30 g sjeckane mirođije

2 kašičice soli

1/2 kašičice bibera

30 ml povrtnog bujona

30 g prezli

Priprema:

Napravite knedle za supu tako što ćete da umutite jaja, ulje, mirođiju, so, biber i povrtni bujon. Umiješajte prezle, a zatim pokrijte najlonskom folijom i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta do 2 sata. Ubacite ih u pripremljenu supu. Zagrijte lonac slane vode do ključanja i obložite pleh papirom za pečenje. Podmažite papir za pečenje uljem. Vlažnim rukama oblikujte loptice i prebacite ih na pleh za pečenje. Smanjite toplotu tako da voda lagano ključa. Dodajte knedlice u vodu, poklopite i kuvajte dok ne narastu i ne postanu čvrste na dodir, oko 20 minuta.

(Stvar ukusa/MONDO)