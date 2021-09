Srđan Sekulić - dečko koji obećava (FOTO)

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjaluci sinoć je održana promocija knjige "Priče iz komšiluka 5".

U pitanju je zbirka najboljih priča regionalnog književnog konkursa "Priče iz komšiluka", koji je petu godinu zaredom organizovao portal Mondo.ba.

U ovogodišnju knjigu uvrštene su priče 30 autora iz BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a za najbolji rad izabrana je priča autora iz Vrbasa Srđana Sekulića „David, sin Isakov“, dok je drugo mjesto osvojila priča „Lovac Mekog srca“ Vladane Perlić iz Banjaluke.

Pobjedom na ovom konkursu Sekolić je osvojio izdavanje autorske knjige za banjalučki Imprimatur, dok je Perlićeva osvojila tablet, poklon kompanije m:tel.

Na sinoćnoj promociji učestvovali su prvonagrađeni autor, kao i članice žirija - Tanja Stupar Trifunović, književnica, Aleksandra Savić, predsjednica Udruženja lektora RS i Sandra Stanić, profesor srpskog jezika i književnosti, u ime m:tel-a .

Srđan Sekulić nije nepoznato ime u reginonalnim književnim krugovima. Do sada je objavio dvije zbirke pjesama, a njegovi književni radovi i energija kojom zrači su zaista obećavajući.

"Iako su moje dosadašnje dvije knjige zbirke poezije, ja sam svakako planirao da objavim knjigu priča. Poslao sam priču na konkurs i sada mi se otvorila ova mogućnost, koja je za mene vrlo lijepa. U zbirci su zastupljeni super pisci koje lično poznajem - Vladana Perlić, Milanka Blagojević, Zlatan Nezirović... To su ljudi koje ja čitam, pratim njihov rad, drago mi je da sam dio čitave ove priče.

Takođe, veoma mi je drago da sam ponovo u Banjaluci - prvi put sam bio prošle godina na Imperativu, a sada sam evo tu na promociji Priča iz komšiluka. Drago mi je da ću raditi na pripremi knjige sa Tanjom Stupar Trifunović, koju veoma cijenim“, rekao Sekulić, koji je prisutnima pročitao nagrađenu priču.

Predsjednica žirija Tanja Stupar Trifunović kaže da je koncept konkursa "Priče iz komšiluka" da pruži kreativni presjek mnoštva regionalnih autora, koji iz nekoh svojih razloga pišu.

"Tu su s jedna strane priče ljudi koji pišu iz ljubavi, iz hobija, to su crtice, zabilješke, ljudi imaju potrebu da ispovijede nešto svoje na papiru. Nekad je to uspjelo, nekada manje, nekada je to jedna vrsta skice, a nakeda je to zaglavljeno između pokušaja priče i priče. Međutim, u nekim slučajevima radi se o izuzetnim, vrlo uspjelim i književno ostvarenim djelima. Znači, imamo i autore koji se već mogu nazvati piscima, koji su već nagrađivani i za koje se u regionu već zna, poput pobjednika Srđana Sekulića i Vladane Perlić.

Na ovogodišnjem konkursu prvih pet, pa i deset priča su bile jako dobre. Bilo koju da izdvojite kao pobjedničku ne biste pogriješili. I to pokazuje da ovaj konkurs raste, ozbiljno ide od onog kako je prvobitno zamišljen, možda amaterskog, više ka književnom, što je lijepo i dobro“, rekla je Tanja Stupar Trifunović.

Članica žirija Aleksandra Savić kaže da je ono što je najljepše u "Pričama iz komšiluka" to da putem ovog konkursa mladi autori imaju priliku da uđu u književni svijet sa svojom sopstvenom zbirkom...

"Jako mi je drago što iz godine u godinu srećemo mnoštvo istih autore koji se ponovo prijavljuju. To mi je posebno drage iz dva razloga – prvi je taj što poznajem te ljude, pa sam onda emotivna prema tim pričama, a drugi je taj što vidim da ne odustaju. Znam da neki od njih možda žele da postanu pisci, neki možda i ne žele, ali ono što vidim u tim pričama jeste da su one svake godine sve bolje i bolje", rekla je Aleksandra Savić.

Članica žirija Sandra Stanić kaže da naročito voli dio godine kada se dešavaju Priče iz komšiluka, kao i da veoma uživa u ovom konkursu. Ona je pročitala drugonagrađenu priču „Lovac mekog srca“ Vladane Perlić, pošto autorka nije mogla da prisustvuje promociji.

Autori uvršteni u ovogodišnju zbirku, mogli su sinoć da preuzmu svoj primjerak knjige, kao i da prisutnima pročitaju svoje priče.

