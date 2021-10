Otvorene Šantićeve večeri poezije u Mostaru

Premijerka Srbije Ana Brnabić otvorila je 102. izdanje tradicionalne kulturne manifestacije "Šantićeve večeri poezije".

"Mostar je poseban grad u svakom smislu. Grad kompleksne prošlosti i povijesti. Također sa emotivno mnogo naboja, ali grad koji je u pravom smislu te riječi europsko raskrižje kultura raznih utjecaja, vjera i svega onoga što se može naći na europskom kontinentu. I u tom smislu, koliko god to problema je moglo stvoriti, što smo nažalost mogli vidjeti u bliskoj ali i daljoj prošlosti, to je ogroman potencijal kojeg je Aleksa Šantić vidio i to je ono što je njega najviše inspiriralo", kazala je tom prigodom Brnabić.

Prema njenim riječima, kada govorimo o njegovoj poeziji onda govorimo o čovjeku kojem je domovina bila glavna muza i glavna inspiracija, ljubav prema domovini i ljubav prema svim narodima s kojima je živio u Mostaru.

"Pošto nam je prošlost tako kompleksna, ja otvarajući ove večeri mogu samo reći ono što je Šantić govorio, a to je da je pred nama svijetla budućnost", kazala je Brnabić, poručivši kako je Šantić imao vjere u budućnost što se i vidi po njegovoj najpoznatijoj pjesmi "Ostajte ovdje".

Ocijenila je kako na pomirenju treba mnogo i uporno raditi te da je najvažnije da se u to pomirenje iskreno vjeruje.

Predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva (SPKD) Prosvjeta Mostar Sanja Bjelica Šagovnović kazala je kako je Aleksa Šantić postavio temelje suvremene kulture u Mostaru, te da "Šantićeve večeri poezije" čuvaju i njeguju srpsku kulturu u Mostaru i slažu kulturni mozaik multietničkog Mostara.

"Šantićeve večeri svake godine iznova su nam posjetnik na poruke koje nose Šantićeve pjesme koje je i on sam živio, a to su ljubav, tolerancija i jedinstvo. Naša želja je da kulturom gradimo mostove i uspostavljamo pokidane veze. Nadam se da smo svi zajedno večeras ugradili barem jedan kamen u taj most", poručila je Bjelica Šagovnović.

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić kazao je kako su Šantićeve poruke aktualne i danas.

"One su životne, ljudske i ohrabrujuće ali isto tako i opominju", kazao je Kordić.

Poručio je kako je obaveza svih "nas da gradimo odnose u ovom gradu, čuvamo svoj grad i gradimo bolju budućnost".

Trivić: Jedan od simbola Mostara

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je današnja slava Mostara zasnovana na hrabrosti Alekse Šantića, koji je svojim likom i djelom jedan od simbola ovoga grada, te jedan od najznačajnijih stvaralaca domaće književnosti.

Trivićeva je ukazala da je manifestacija "Šantićeve večeri poezije" u Mostaru, koja je posvećena velikom pjesniku, važna jer spaja sadašnjost sa najblistavijim tragovima kulture u prošlosti u ovom gradu.

"Mostar, grad behara, šadrvana i sevdalinki rastao je zajedno sa Šantićem, koji ga je vinuo u nebesa oslikavajući ga stihovima u koje je utkao svu ljepotu Neretve, Starog mosta, prepletenih ljudskih sudbina, nesrećne ljubavi i lijepe Emine. Pjesnik vjere i nade u bolje sutra, borben i buntovan doživio je i opjevao najveći napor, najteži lom, najsunčaniju pobjedu i najljepšu ljubav", istakla je ona.

Trivićeva je navela da nije lako pričati o Šantiću, velikom romantičaru, vizionaru, svetioniku i tvorcu duhovnog Mostara koji je prvenstveno volio zemlju, ljude i kamen.

"Čitav Šantićev život bio je raspeće između ružnog i lijepog, života i smrti, istine i laži", rekla je ona.

Trivićeva je podsjetila da je prošlo 97 godina otkako ovaj veliki srpski pjesnik i intelektualac nije više među živima, ali i istakla da njegov duh i dalje živi kroz njegovu vanvremensku poeziju, koja je bila inspiracija za različite umjetničke interpretacije u modernim vremenima.

"Ostavio nam je divnu poeziju, ali ono `šantićevsko`, što nam je na ovim prostorima najviše nedostajalo poslednjih godina i decenija, jeste njegova ljudskost i patriotizam koji je nadilazio nacionalne okvire", zaključila je Trivićeva.

Manifestaciju posvećenu pjesniku Aleksi Šantiću organizovali su mostarski Gradski odbor Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva "Prosvjeta" i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo "Gusle".

Tokom "Šantićevih večeri poezije", koje će trajati do 16. oktobra, biće upriličene brojne izložbe, književne večeri i drugi sadržaji iz oblasti kulture.

