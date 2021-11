Kestenburg 2021: Cijene ulaznica za predstavu od 55 do 105 maraka

Predstava koja zatvara ovogodišnji festival Kestenburg „Šećer je sitan osim kad je kocka“ reditelja Nikole Kolje Pejakovića u izvedbi regionalnih glumačkih zvijezda zainteresovala je publiku, ali ono što je pomalo iznenađujuće jeste cijena ulaznica.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

U glavnim ulogama našli su se Sloboda Mićalović, Andrija Milošević, Aleksandra Tomić i Viktor Savić.

Karte za pomenutu predstavu podijeljene su u tri grupe: prvih pet redova koštaju 105 KM po osobi, sredina košta 85, a zadnji redovi 55 KM po osobi.

Direktor Studentskog pozorišta Aleksandar Pejaković objašnjava da su ograničena mjesta (njih 150) zbog epidemioloških mjera uticala na cijenu.

„To je komercijalna predstava, a smanjen je kapacitet sale. Mi ne želimo da novac građana koji je uložen u festival uložimo u ove ljude. Oni naplaćuju svoje. Kako god okrenemo, oni su zvijezde. Ulaznice za predstave koju izvode studenti su 15 maraka, a nimalo ne zaostaju za ovim. To što neko hoće da gleda zvijezde, a neće studente to je njihova star. Onaj ko može, može. Ne možemo pričati o njihovim honorarima, u to neću da ulazim, jer stvarno ne znam. Ova predstava se finansira jedino iz karata. Oni dovoze scenografiju i sve. Sve je njihova produkcija i sve se uplaćuje njima, mi s tim nemamo ništa“, rekao je Pejaković za Mondo.

Predstava će se izvoditi u Narodnom pozorištu, a Međunarodni festival studentskih pozorišta Kestenburg počinje 28.11. i trajaće do 30. novembra.