Najstarija srpska glumica ima 104 godine: Nemojte biti ljuti i gordi, veselite se!

Glumica Branka Veselinović otkrila detalje iz života i "recept za dugovječnost"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarna glumica danas je napunila 104. godine i kaže da "dok diše živjeće kao dijete, radovaće se svakom danu". "Da li ja stvarno punim 104? Mislila sam manje? Ala godine lete. Je l’ ima neko stariji od mene?", rekla je glumica kroz osmijeh i otkrila recept za dugovječan život.

"Samo da život gledate sa vedrije strane. Da od njega ne očekujete previše. Da uživate u svakom danu. Da se svakom novom jutru radujete. Da volite ljude. Da se sa njima smijete. Nemojte nikada biti ljuti i gordi. Veselite se. Život je jedan".

Sreću pronalazi u malim stvarima. Za nju više želje ne postoje, samo da zna da je ništa ne boli i da joj sa vremena na vrijeme neko dođe i podijeli srećne trenutke.

"Dođu mi prijateljice, rodbina. S njima volim kada je lijepo vrijeme da sjedim ispred kuće. Šta ja u ovim godinama da očekujem više. Razgovor mi je dovoljan. Djeco, život je lijep. Morate mu se radovati. Ja ne mogu da dijelim recept za dugovječnost. Nije zahvalno. Svi smo različiti. Samo je bitno da uživate u njemu. Ja sam imala sreće da sam radila posao koji volim. Da sam proputovala zahvaljujući njemu cijeli život. Da sam se družila sa kolegama", rekla je Branka i otkrila s kim je voljela da i poslije posla popije kafu.

"Bilo je dosta njih. Sa Mirom Stupicom sam se najviše viđala. Ona mi je bila kuma. Ali, tu su bili Miodrag Petrović Čkalja, Mija Aleksić... Mlađa i ja smo sa svima imali dobar odnos. Ne postoji osoba s kojom sam bila posvađana. Volela sam da dosta putujem sa Desankom Maksimović. Nešto sam i ja piskarala".

Da sve potiče od kuće, svjedok je i sama Branka. "Moj otac je bio profesor, bibliotekar, majka učiteljica. Vaspitavali su nas da budemo ljudi koji će druge poštovati. Da imamo manire. Tako sam odrasla, tako sam se i ponašala", rekla je glumica koja nikada nije bila tužna, a mnogo je stvari proživjela.

"Bilo je teških momenata, gubitaka, ali sam išla dalje. Sada i ako zaplačem, zaplačem od sreće".

Velika Brankina ljubav osim posla bio je i suprug Mlađa Veselinović. Bili su u skladnom višedecenijskom braku. Nisu imali djecu, ali zbog toga nikada nisu pomišljali na razvod i ako su ih tome mnogi savjetovali. Ljubav koju su imali, bila je dovoljna za njihovu sreću.

"Najdragoceniji poklon od njega je ljubav. Ljubav je ono što me je uvijek pokretalo. Ono što me je održalo sve ove godine. Bez ljubavi nikada nisam mogla da zamislim život. I kada je Mlađa otišao, ljubav prema poslu me je održala. Čovjek treba da zna da razgovara i s onima kojih više nema. Nikad nisam varala".

Pogledajte MONDO intervju sa legendarnom glumicom:

Branka Veselinović Izvor: MONDO

(MONDO, Blic)