Objavljeno srpsko izdanje stripa "Tarzan: Gospodar džungle"

Izdavačka kuća "Makondo" premijerno je objavila francuski strip "Tarzan: Gospodar džungle" na srpskom jeziku.

U pitanju je vjerna, mračna i nasilna adaptacija romana slavnog pisca Edgara Rajsa Berouza iza koje stoje srpski crtač Stevan Subić i francuski scenarista Kristof Bek.

Strip je originalno izdat za francuskog izdavača "Solei" prošle godine. Uslijedili su prevodi u Holandiji, takođe dva posebna izdanja, zatim Španiji, Njemačkoj i Brazilu. Subić, koji je nakon domaćih izdanja "Konana", "Međuvreme 3: Treći dan" i "Adama Vajlda" dočekao još jedan strip na maternjem jeziku, kaže da je ponosan na ovu činjenicu.

""Tarzan" je do danas preveden na šest jezika i dugo očekivani prevod za čitalačku publiku našeg regiona napokon je ugledao svetlost dana u Srbiji. Renomirani srpski izdavač "Makondo", moj izdavač za prostor Balkana, pripremio je izdanje, kojim svojim čitaocima predstavljam novi autorski standard po kome će svi moji naslovi i predstojeći prevodi biti objavljivani"rekao je Subić.

Poznati srpski umjetnik, koji trenutno radi u Francuskoj, Italiji i SAD, rekao je ranije za Glas Srpske da je rad na ovom ostvarenju bio specifično iskustvo, posebno u svjetlu činjenice da je paralelno crtao Tarzana i Konana.

"To je posebno iskustvo. Naročito jer sam radio na dva naslova istovremeno. Stripovi o Tarzanu i Konanu su nastajali od maja 2020. do januara 2021. godine i tih 140 tabli, svaka pojedinačno, ima jednaku važnost i težinu", objasnio je on.

Sa druge strane Bek se kao kreator scenarija u velikoj mjeri držao književnog originala, a priča se kao i u romanu dešava u 19. vijeku. Odlazeći brodom iz Engleske lord DŽon i ledi Alisa Grejstok nasukali su se na obalama ekvatorijalne Afrike, gdje Alis rađa sina. Nakon smrti roditelja, odgajaće ga veliki majmuni i on će postati Tarzan. Mladić će biti rastrzan između brutalnog života džungle i strogih kodeksa engleske aristokratije, a scenarista Bek u razgovoru za francuske medije naglasio je da ovu priču nije mogao odbiti kada mu je "Solei" ponudio priliku da radi na Tarzanu.

"Tarzan je lik koji me je pratio kroz moje djetinjstvo i adolescenciju kroz filmove, romane i posebno stripove Rasa Maninga, Berna Hogarta, DŽoa Kuberta. Kada sam dobio priliku, nisam ni sekunde razmišljao! Čitajući roman ponovo sam otkrio mnoge stvari, moj izdavač mi je pričao o mračnom i nasilnom Tarzanu koji je ostao s njim od čitanja iz djetinjstva. Kada sam ga ponovo otkrio, bio sam zapanjen naturalističkim aspektom prve polovine originalnog romana, koji je osim toga sačuvan u odličnom filmu Hjua Hadsona "Grejstok". Ono što je od početka bilo jasno jeste moja želja da se postigne mračni, sumračni, naturalistički, nasilni i divlji Tarzan", naveo je Bek.

U stripu se prati razvoj djeteta koje je ostalo siroče u mladoj dobi i koje je na kraju odgajao primat Kala u surovoj stvarnosti afričke džungle, punoj nasilja i surovosti, bez puno dijaloga i vrlo malo propratnih tekstova, što je pružilo savršenu priliku Subiću kao crtačkom majstoru za detalje i koloristi Hjugu Faciju da briljiraju u svakom kadru ovog remek-djela devete umjetnosti.

