Koncertom "Duo Miroirs" završen peti Internacionalni festival "Jesenja sonata"

Koncertom klavirskog dua svjetskog glasa "Duo Miroirs" iz Italije zatvoren je peti jubilarni Internacionalni muzički festival „Jesenja sonata".

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Duo čine istaknuti italijanski pijanisti Antelo di Onofrio i Klaudio Sovijero. Publika je uživala u virtuoznom izvođenju kompozicija Skrjabina, Pulanka, Kasela, Šostakoviča i Ravela.

"Glavni cilj našeg zajedničkog sviranja i uopšteno značaj ovakvih festivala je što mogu da povezuju različite kulture, odnosno našim nastupima mi kao muzičari iz Italije koji nastupamo ovdje trudimo se da širimo neki međunarodni uticaj u smislu prikazivanja raznolikosti kulture, klasične muzike", kazao je Antonelo di Onofrio.

Posebnu pažnju, kako su rekli ovi pijanisti, obraćaju na kompozicije iz dvadestog vijeka.

"Fokusiramo se na sve različitosti koje kompozitori imaju i pokušavamo da ih prikažemo, a kada je riječ nešto što je omiljeno za sviranje je trenutni vijek. Kada je riječ o zajedničkom sviranju na jednom klaviru nekada zna biti nezgodno, jer su u pitanju četiri ruke, a ne dvije, ne mogu reći da je to problem, ali je to stavka na koju moramo da obratimo pažnju jer nije isto kad svako odvojeno svira na svom klaviru. Međusobno se uvažavamo, razmjenjujemo ideje, različite pristupe sviranju i trudimo se da sve to kombinujemo na najbolji mogući način", kazao je Klaudio Sovijero.

"Duo Miroirs" nastao je iz velike strasti dvojice muzičara prema kompozitoru Morisu Ravelu. Obojica diplomaca sa najvišim ocenama na Konzervatorijumu „Đuzepe Verdi“ u Milanu, kao i pobjednici velikog broja značajnih međunarodnih takmičenja, nastavljaju studij kamerne muzike pod rukovodstvom majstora L. Zanardija i Emanuele Pijemonti.

Do sada su održali veliki broj resitala u poznatim koncertnim dvoranama Italije, Njemačke, Španije, Indonezije, Japana, Kanada, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila (Verdi Hall i Puccini Room uu Milanu, Menhetn National Opera Center i Vestchester Italian Cultural Center u Njujorku, koncertna dvorana Columbia, Muzej savremene umjetnosti i Theatre Municioal u Rio de Ženeiru, Teatar Olimpia …)

"Kroz svoje peto festivalsko izdanje 'Jesenja sonata' je već postala tradicionalna i prepoznatljiva kulturna manifestacija koja će, uvjereni smo u budućnosti još snažnije stimulisati muzički i kulturni razvoj grada i Republike Srpske, te na radost publike, svake godine tokom oktobra u Banskom dvoru okupljati najznačajnija imena domaće, regionalne i svjetske muzičke scene", istakao je direktor Banskog dvora Mladen Matović.

Pokrovitelji festivala su Grad Banjaluka, Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, dok je partner Banskog dvora Adiko banka.