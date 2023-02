Banjaluka: Koncert Simfonijskog orkestra NPRS 4. marta

Na Velikoj sceni Pozorišta u subotu 4. marta sa početkom u 20 časova biće održan koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Izvor: NPRS

Ulaznice su u prodaji na biletarnici. Sve informacije publika može dobiti na besplatan broj: 080 05 07 08. Radno vrijeme biletarnice je od 8 do 20 časova radnim danima i subotom od 17 do 20 časova.

Dirigent: Stefan Zekić

Solisti: Dunja Simić, sopran, Iva Lazović, mecosopran, Dušica Blaženović, violina i Igor Hadžić, violina

Program koncerta:

1. Volfgang Amadeus Mocart

uvertira iz opere Figarova ženidba (Le nozze di Figaro: Overture)

2. Žak Ofenbah

Barkarola iz opere Hofmanove priče (Barcarolle (Les contes d'Hoffman))

3. Ernesto de Kurtis

Ne zaboravi me (Non ti scordar di me)

4. Fernando Obradors

Uz veselje (Con el vito)

5. Đakomo Rosini

Španska pjesma (Canzonetta spagnuola)

6. Franc Lehar (Đudita)

Moje usne se ljube tako vruće (Meine lippen sie küssen so heiß)



7. Rodion Ščedrin

U stilu Albeniza (V podražanie Alьbenisu)



8. Enio Morikone

tema Gabrijelova oboa iz filma Misija (Gabriel's oboe theme (The Mission))

9. Samjuel Barber

Adađo za gudački orkestar

10. Ramin Djavadi

Tema iz serije Igra prestola (Game of thrones)

11. Aleksandar Sedlar (aranžman)

tema iz filma Svjetlosti pozornice (Čarli Čaplin) (Limelight Theme (Charlie Chaplin))

12. Astor Pjacola

Libertango

(Mondo)