Veselo u "Jazavcu": Počeo drugi "JUHU FEST" (FOTO)

Koncertom za bebe u subotu, 1.4. počeo je drugi JUHU FEST u produkciji Gradskog pozorišta Jazavac.

Izvor: GP Jazavac

Iste večeri publika je mogla uživati i u Koncertu dječijeg hora Jazavčići i muzičkog ateljea MaMa VOX.

Ovaj festival održava se pod motom "SEDAM DANA IGARA", sastavljen je od programa za djecu i porodicu i traje sedam dana. Programski akcenat je na sadržajima za djecu koja razvijaju maštu i kreativnost.

Festival je napravljen po ideji Dragane Marić, jednog od osnivača Gradskog pozorišta Jazavac.

"Najčešća fraza koju čujemo od svojih vršnjaka jeste "kako smo se mi igrali" aludirajući na opsjednutost naše djece telefonima, igricama i banalnim sadržajima koji su im dostupni. Stoga nam je želja da "Juhu fest", koji s razlogom organizujemo u proljeće, ponudi sadržaj bogatiji, izazovniji i ljepši od onog s ekrana. Sportska takmičenja, kreativne radionice, mnogo zabave i smijeha tokom sedam dana, a sve to u komunikaciji i živom kontaktu sa nekoliko desetina djece, rezultira srećom najmlađih. Jedini način da se publika uvjeri u to jeste da i sama postane dio te čarolije koja se zove pozorište."

Danas vas na festivalu očekuju dva programa:

Nedjelja, 2.4.

10 časova – Sportska takmičenja

19 časova – JEŽEVA KUĆICA, Gradsko pozorište Jazavac (uzrast 3+)

U nastavku festivala možete pogledati:

Ponedjeljak, 3.4.

19 časova – PRIČA BEZ VEZE, Teatar Poco Loco, Zagreb (uzrast 5 do 10 godina)

20 časova – Čitanje bajki sa Draganom Marić – ulaz slobodan

Utorak, 4.4.

19 časova – CRVENKAPINA BAJKA, Gradsko pozorište Jazavac (uzrast 3+)

20 časova – Čitanje bajki sa Milicom Živković – ulaz slobodan

Srijeda, 5.4.

19 časova – VITEZ IZ VILSONOVE, Gradsko pozorište Jazavac (uzrast 4+)

20 časova – Čitanje bajki sa Belindom Stijak – ulaz slobodan

Četvrtak, 6.4.

12 časova– KAKO NASTAJE PJESMA – pjesnička žurka sa Todom Nikoletićem i Banetom Rosićem

19 časova – ČUDESNI KONTINENTI, Nevid Teatar (uzrast 3 do 10 godina)

20 časova – Čitanje bajki sa Smiljanom Marinković– ulaz slobodan

Petak, 7.4.

19 časova – KLI I KLAK, Čiča Mičino pozorište, Beograd (uzrast 5+)

Ulaznice za sve predstave su u prodaji na biletarnici Gradskog pozorišta Jazavac.

Rezervacije:

- U sanduče FB stranice

- 051462 887 ili 063 699 699 (Radnim danima od 10 do 14h i 16 do 20h / Subotom od 16 do 20h / Nedjeljom sat vremena prije početka predstave.)

- putem mejla [email protected]

- na http://gpj.ba/repertoar/

- ili putem aplikacije BL TEATAR

