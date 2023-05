Kolja Pejaković o djetinjstvu i hednikepu: Nemam traume zahvaljujući roditeljima

Proslavljeni glumac Nikola Pejaković Kolja progovorio je o svom djetinjstvu, koje je bilo jako bogato, te istakao da je dobijao manje batina jer su ga ostala djeca sažaljevala.

Nikola Pejaković Kolja koji je dugo vremena bio narkoman, a otkako se izliječio često govori o svemu kroz šta je prošao. On je tako gostujući u emsiji "Realna priča" na Kurir televiziji pričao o svom djetinjstvu i kako je dobijao manje batina jer su ga ostala djeca sažaljevala.

"Da bih pričao o djetinjstvu, morao bih da gazim baš intimnim stazama. To ne bih, jer mi se mijenja stav prema roditeljima, a pogotovo kada im se bliži kraj. U tom odrastanju je bilo puno ljubavi s njihove strane. Tokom odrastanja bilo je raznih stvari druge vrste. Rođen sam sa četiri prsta na lijevoj ruci, zapravo sam invalid, ta ruka mi je manja i uža. Tako da sam imao ekstra ljubav. Recimo i u tuči, vršnjaci nisu htjeli da me "izvade iz cipela" jer im bilo žao. Te prednosti sam koristio", rekao je Pejaković.

Potom je rekao na čemu je najzahvalniji roditeljima - "Ne znam ko je tačno za to zaslužan, ali recimo taj hendikep nisam toliko osjetio. Nemam traume od toga. To sam rano riješio kao svoju prednost, a ne manu. Taj pristup njihov je bio kao da sam normalan, možda je to odradilo posao".

Kolja je jednom prilikom ispričao i da se njegov otac više za njega zabrinuo kada je počeo da ide u crkvu nego kada je bio na heroinu.

"Kad sam došao na 5 grama heroina, u nekim fazama je to zaista bilo ozbiljno, moj otac se više zabrinuo za moje zdravlje kad sam ja počeo da odlazim u crkvu nego kad sam bio na heroinu. On je mojoj majci rekao: 'Šta se ovo dešava, bio je baš lijep narkoman i normalan mladić'", rekao je tada Pejaković koji je ispričao i kako su ga kolege Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić i Milorad Mandić Manda spakovali u bolnicu gdje je proveo 12 dana i prvi put se skinuo sa heroina.

