Film "Till we melt again" pobjednik ovogodišnjeg "Animacikla"

Ovogodišnje izdanje „Animacikla“, koji se održavao od 30. maja do 2. juna, završen je prikazivanjem šest kratkih animiranih filmova nastalih u okviru ove manifestacije i proglašenjem pobjedničkog tima.

Žiri je najboljim ocijenio tim „Whatever you phic", koji su činili Brina Fekonja, Maria Atanasova, Karla Kasalo i Matija Purković. Film su nazvali „Till we melt again".