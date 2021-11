Pet stvari zbog kojih žene pričaju da ste loš ljubavnik

Koji muškarci su loši u seksu? Odgovor na ovo pitanje nije jednostavno, ali žene su izdvojile pet stvari koje nikako ne vole i zbog kojih su sklone da kažu da su se loše provele u krevetu...

Izvor: @samuell.hoffman via Twenty20

Kako muškarci doživljavaju seks, a kako žene, nije u potpunosti isto. Čak im se i osjećaj vrhunca razlikuje. Ono što pripadnici jačeg pola misle da žene vole, ne mora uopšte da bude istina. I obrnuto.

Međutim, postoje neke stvari koje muškarci često rade u seksu, a zbog kojih ih žene etiketiraju kao loše ljubavnike. Evo o čemu se radi...

1. Hvalisanje veličinom penisa

Kada muškarac očekuje da ga žena hvali zbog veličine penisa, to nimalo privlačno ne djeluje nježnijem polu. Ukazuje na nesigurnost, a to svakako nije osobina koja će raspaliti strasti kod žene (makar većine njih). Postoji mogućnost da to radi i jer je prepotentan, a što izaziva istu reakciju. Savjet seksologa ženama je da, ukoliko im je stalo do partnera, uvjere ga da je njegova "veličina" savršena za njih, ali i da nema potrebe da o tome stalno pričaju.

2. Momenat "bušilice"

"Ako se muškarac polnim organom naglo zabija u ženu i oponaša rad bušilice, vjerovatno nema mnogo iskustva u spavaćoj sobi", tvrdi seksolog Kler Kavano. Postoji i opcija da žuri kako bi što prije dostigao vrhunac ili, pak, iz straha da će izgubiti erekciju, ali koji god da je razlog, ženama to ne prija. Imaju utisak da ne učestvuju u seksu, već da su samo pomoćno "sredstvo" za masturbaciju. Seksolog kaže da dame najčešće preferiraju sporiji ritam uz trenje, jer im donosi više užitka.

3. Zanemarivanje "one tačke"

Iako znaju da je okidač za užitak kod žena, mnogi muškarci izbjegavaju da stimulišu klitoris tokom seksa. Najčešće je razlog jer vjeruju da je sama penetracija dovoljna da bi žena doživjela vrhunac, pa im ovo dođe kao neka vrsta uvrede. Seksolog savjetuje da uputite partnera u vrste orgazama kod žena, da neke jednostavno ne mogu da dožive vrhunac bez njegove stimulacije, i da to nije "udarac na njihovu čast" u krevetu.

4. Produžavanje seksa zarad orgazma

I ženama i muškarcima se dešava da nekada, čak i kada uza sebe imaju najvatrenije partnere sa kojima su savršeno seksualno kompatibilni, jednostavno ne mogu da dožive vrhunac. Problem je što ponekad muškarci insistiraju na tome da ženi pruže zadovoljstvo, pa maksimalno produžavaju seks... Savjet psihologa - bolje je pitajte šta želi u krevetu, nego da idete na kartu dugog odnosa.

5. Gubitak interesovanja odmah po završetku odnosa

Nekad su se žene žalile na muškarce koji se čim "završe posao", okrenu na drugu stranu i zaspu, a sada im nešto drugo zaokuplja pažnju. Sve više je muškaraca koji se po postignutom vrhuncu hvataju za telefon. Ovakvo ponašanje žene ne vole, poništava svaku bliskost (emotivnu ili čisto seksualnu) koja je postojala tokom odnosa. Seksolog savjetuje - popričajte malo sa ženom prije nego što se zaletite da vidite šta ima na društvenim mrežama, ispričajte neku šalu, nasmijete se zajedno... Biće ljepše i njoj i vama.

