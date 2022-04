Da li možete da uspijete sa bivšim ako ponovo probate?

Iako mnogi misle da je povratak bivšoj ljubavi gubljenje vremena, praksa i istraživanja pokazuju da postoje primjeri kada odnos iz drugog puta bude uspješan.

Vijest da su se Dženifer Lopez i Ben Aflek pomirili nakon 17 godina odjeknula je svijetom. Njihovi najvjerniji fanovi nisu krili sreću, a društvenim mrežama su ubrzo počele da se šire fotografije popularnog dvojca iz perioda kada su prvi put bili zajedno.

Sada su se vjerili, a čini se da su nakon ove vijesti, mnogi počeli da preispituju svoje odluke o raskidu sa partnerom. Da li treba vratiti staru ljubav i da li može biti bolje drugi put, šta je okidač za preispitivanje odluke o raskidu, naročito poslije 10 ili 15 godina, otkrile su psiholog Kristina Stanković, astrolog Lara Bajčetić Bojović i matičarka Gordana Zorić.

Gostujući u Jutru na Prvoj, psihološkinja Kristina je istakla da je mali procenat onih kojima odnos uspije iz drugog puta.

"Ljubavi čak ni psihologija ne može da uđe u trag, tako da ne postoji univerzalno pravilo. Sama praksa i istraživanja pokazuju da zaista ima svega. Nekad se desi da se ljudi izgube u odnosu, da izgube sebe, da im je potrebno da budu sami sa sobom, a onda se ponovo sastave i budu jači i bolji. Nekad se desi da se sastanu da bi se ponovo rastali, a ono što se danas često dešava jeste da se ljudi vraćaju u stare disfunkcionalne odnose zbog nemogućnosti da izdrže tugu, patnju, proces gubitka za koji je potrebno vrijeme i strpljenja. Čini mi se da ni mi, kulturološki, nismo podržani da istrpimo tu prazninu koja je neophodna da se sastavi da bismo nastavili dalje", rekla je Kristina Stanković i dodala:

"Uvijek je bolje da prođe nekoliko mjeseci od raskida, pa da se onda vratite staroj ljubavi. Na taj način se vraćamo sebi, možemo i emotivno i kognitivno da ispitamo odluku i da dobro promislimo o svemu", istakla je psihološkinja.

Iako se mnogima čini da latino diva i holivudski glumac uživaju više nego ikad, astrološkinja Lara Bajčetić Bojović ističe da je njihovo pomirenje sudbina koja se nalazi u njihovim natalnim kartama.

"Ono što je interesantno, to je spoj Venere i Saturna koji imaju u uporednom horoskopu. On daje vraćanje na ljubavne veze. Njima je bilo suđeno, a ono što je isto interesantno, jeste da mi na svakih 19 mjeseci imamo retrogradnu Veneru. To je period od 42 dana kada mi svi razmišljamo o starim ljubavima ili imamo kontakt sa njima, a neko se čak i vrati, ali tu poziciju mora da ima u natalnoj karti", otkriva astrološkinja i dodaje:

"Sljedeća nas čeka u julu 2023. godine. To su uglavnom karmičke veze. Mi, zapravo, sa svakom osobom sa kojom imamo kontakt više od tri puta u životu, imamo neku vrstu karmičkog odnosa. On ne mora biti samo emotivni. Kada su partnerski odnosi u pitanju, postoje dvije vrste: loš karmički odnos i dobar. Onaj koji je loš imaće prepreke i rok trajanja, a onaj koji je dobar, on će se završiti uspješno i sa tom osobom ćete biti do kraja života", istakla je Lara.

Ipak, iskustvo matičarke Gordane Zorić kaže da odnos ljudi koji se ponovo vjenčaju - kratko traje.

"Matičari ne bi imali posla kada ne bi bilo i povratnih ljudi. Uvijek sam im govorila da je bolje da ih ne vjenčavam opet ja, jer im prvi put nisam donijela sreću, ali odluče se ipak da to uradim ja. Bilo je takvih ljubavi puno, ali ja mislim da život demantuje i astrologiju i psihologiju i matičare", kaže Gordana i dodaje:

"Podgrijan krompir ne može da bude ukusan. To traje neko vrijeme i opet se razvedu. Pamtim ženu koja se devet puta udavala i razvodila. Ona je do tančina usavršila da uzima prezime, pa se razvede, pa se vraća na svoje prezime. Bosa se zove, rekla sam joj da se ne udaje više jer nema mjesta u knjizi", kaže Gordana.

Rješenje za uspeh

"Svako kada daje savjete, daje iz svog iskustva, a to nikako ne može da bude univerzalno pravilo. Praksa je pokazala da postoji mali procenat uspešno vraćenih ljubavi. Ono što jeste snaga jednog odnosa jeste način na koji dvoje ljudi prevazilaze konflikte, a to mali broj ljudi zna. Postoji konstruktivna komunikacija, a to je da sjednete, razgovarate i pokušate da nađete zajednički jezik", rekla je psihološkinja.

