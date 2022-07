Muškarci iskreno: Ove stvari nerviraju i gase strast

Iako vam se čini da to što radite privlači muškarca, obratite pažnju. Ovo je lista stvari koje ne vole kod žena u krevetu.

Izvor: NDAB Creativity/Shutterstock.com

Nevažno je da li ste tek uplovili u bračne vode ili vezu, ili ste se skoro upoznali i osjetili takvu hemiju, koja je svoj vrhunac dostigla upravo u krevetu, postoje neke stvari koje muškarcima i te kako mijenjaju mišljenje i ubijaju želju za seksom.

Dobar seksualan život, pored ljubavi, poštovanja, povjerenja i komunikacije, važan je dio jednog odnosa i pogrešno je da mu ne pridajete značaj. A ako je već tako, istražite i saznajte kako da ga poboljšate i budete podjednako zadovoljni.

Stručnjak za seksualne odnose, Britanka Trejsi Koks pitala je 20 muškaraca različitih godina i bračnog statusa šta ih to najviše odbija kod žena kada je intimni odnos u pitanju. Uslijedili su brojni odgovori, a neke od njih nikada ne biste očekivali.

Ovo je lista od 10 stvari koje kod muškaraca ubijaju želju za seksom:

1. Pretvaranje da volite seks

Prva i osnovna stvar u svakom odnosu je biti prirodan i ne pretvarati se kako biste se nekom dopali. To se kad tad osjeti, pogotovo u nježnim momentima. Postoje ljudi čiji je libido na nižem nivou i to je u redu. Pronađite stvari koje oboma prijaju i nađite zajednički kompromis.

2. Pretjerivanje u uživanju

Nijedan muškarac ne voli kad žene pretjerano uzdišu ili stenju tokom seksualnog odnosa, čak i u momentima kada za to nema potrebe. Vreli uzdasi pokreću muški ego i rasplamsavaju strasti, ali do normalne granice. Sve preko toga je pretjerivanje i umije da bude iritantno. Na taj način nećete dokazati jačoj polovini da vam prija. Budite spontane i prirodne, a oni će to svakako osjetiti.

3. Ne vole da eksperimentišu

Istraživanje je pokazalo da žene koje ne praktikuju nijednu drugu pozu osim misionarske, bude manje želje i eneregije kod svog partnera. U redu je biti u pozi koja vam najviše odgovara, međutim pitajte ili predložite mu nešto drugačije i zasigurno ćete osvježiti vaš odnos.

4. Žene kojima nedostaje samopouzdanje

Samouverene žene privlače muškarce. Ako je žena previše stidljiva i nakon dugogodišnje veze, očigledno je da se ne osjeća opušteno sa svojim partnerom. Razgovor je ključ svake veze i odatle počinju rješenja svih problema.

5. Ne znaju da se ljube

Postoje ljudi koje vole da "balave" kada se ljube ili previše koriste jezik i to može da bude jako neprijatno. Budite nježni u tim momentima, pružite muškarcu priliku da osjeti svaki dodir, a onda se polako prepuštajte toku seksualnog čina.

6. Pokazuju gađenje

Tjelesne tečnosti su sastavni dio svih nas i zadovoljavanje bi trebalo da bude uzajamno. Riječi poput "bljak" ili "fuj" kada vam par kaplljica završi na tijelu znaju da uvrijede partnera. Vodite računa.

7. Ne žele ili odbijaju oralno zadovoljavanje

Još jedna stvar koja smeta jačem polu jeste odbijanje oralnog zadovoljstva. Ako vas partner već zadovolji, bilo bi u redu da i vi to srazmerno učinite njemu. Naravno, to ne treba da bude pod znakom moranja, već to treba da osjetite i uživate.

8. Pričanje o bivšima

Pričanje o bivšim momcima, pogotovo u intimnim momentima, zna da poremeti partnera. Svaki osjećaj kreće iz misli. Ukoliko počnete da hvalite svog bivšeg i kakav je on bio u krevetu, to će svakako uticati na sadašnjeg partnera. Postoji mogućnost i da pomsili kako zamišljate bivšeg dok vodite ljubav.

9. Non-stop provjeravanje telefona

Gledanje i čitanje poruka ili samo provjeravanje društvenih mreža umije da smeta partneru u momentima kada razmenjujete nježnosti. Na neki način to predstavlja i znak nepoštovanja.

10. Tepanje

Imajte u vidu da muškarci ne vole slatke riječi i tepanja kada im je libido na vrhuncu. Van kreveta takav način razmjenjivanja reči može biti simpatičan, ali za vrijeme intimnog odnosa takav govor nije nimalo zavodljiv.

