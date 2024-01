Šta "obične" žene mogu da nauče od eskort dama

Zbog onoga što muškarce privlači kod "eskort dama", žene mogu mnogo toga da nauče, ističu psiholozi. Da li se slažete?

"Eskort dama" naziv je koji kod mnogih izaziva oprečnu reakciju. Postavlja se pitanje da li žena koja ima intimni odnos sa raznoraznim muškarcima zbog novca može uopšte da se naziva "damom". Mnogi je nazivaju i "elitnom prostitutkom", ali riječ "elitna" ponovo se ne uklapa u opis žene koja prodaje intimne usluge. Bilo kako bilo, psiholozi ističu da muškarci često pribjegavaju uslugama koje ove žene nude, dok se žene prema njima odnose sa prezirom, nazivajući ih - nemoralnima.

Ipak, psiholozi ističu da ukoliko "eskort dama" izaziva iskrenu strast kod muškarca, svaka žena ima šta da nauči od nje. Nazivaju je profesionalcem u svojoj oblasti i ističu da bolje zna šta muškarci zaista žele. To i jeste jedno od glavnih pitanja žena - šta je ono što muškarce toliko privlači kod "eskort dame"? Ruski psiholozi su se bavili ovom temom i došli do zaključka da odgovor nije tako komplikovan - muškarci ih traže jer je kod njih sve jednostavno. To znači da ne moraju da razgovaraju o svakodnevnim problemima, ne moraju da brinu o tuđim osjećanjima i mogu da budu krajnje iskreni kada su seksualne želje u pitanju.

Šta žene mogu da nauče od "eskort dama"?

Slušajte

Muškarcu vrlo često nedostaje pažnja njegove žene. Jačem polu je potrebno "rame za plakanje", odnosno osoba ispred koje neće ispasti slabi, navode psiholozi i savjetuju da slušate svog muškarca i date mu priliku da priča kada ima težak dan ili ozbiljne probleme na poslu. Ono što navode kao najčešću grešku žena u takvim situacijama, jeste davanje savjeta, lekcija o životu i pokušaji da riješe njegov problem. Umjesto toga, potrudite se da podržite muškarca, uljepšate razgovor odgovarajućom šalom ili priredite neki lijep gest. Jačem polu je uvijek potrebno dobro raspoloženje žene sa kojom je u emotivnom odnosu.

Budite njegovane

"Eskort dama" tačno zna kako da probudi strast kod muškarca. Uvijek se trudi da izgleda dobro i seksepilno. Na taj način zavodi jači pol, a psiholozi ističu da brigu o fizičkom izgledu nikada ne treba da zanemarite. To ne znači da svakog dana treba da zavodite svog partnera oskudnom garderobom, već da se dobro osjećate u svojoj koži - imate čistu i urednu kosu, sređene nokte i stavite omiljeni parfem.

Razgovarajte o željama u intimnom odnosu

Monotonija je najčešći uzrok gubitka strasti između partnera. "Eskort dama" se uvek trudi da iznenadi muškarce. Budite otvoreni da čujete šta vaš partner zaista želi da radite, a ne libite se da i vi kažete šta biste voljeli da probate. Iskrena komunikacija o ovim temama može da ojača vaš emotivni odnos, ali i intimni život.

