Izašla sa psihoterapeutom, poslije "dejta" joj treba psihoterapija (VIDEO)

Snimak Amerikanke koja je prepričala svoj katastrofalni sastanak s psihoterapeutom hit na mrežama

Izvor: Tiktok/anniebadlose/Screenshot

"Ovo je bio prvi i poslednji dejt u 2024. godini", rekla je Amerikanka Eni koja je snimkom napravila buru na društvenim mrežama. Odlučila je da podijeli iskustvo nakon što je umalo uplovila u ljubavnu vezu sa psihoterapeutom. Sastanak se završio neslavno.

Sve je počelo nakon što Eni nije mogla da upali automobil. Zato se se potencijalnim partnerom dogovorila da dođe po nju i da zajedno odu u restoran.

"Obično ne dopuštam muškarcima da dođu po mene, ali trebalo je neko da mi pomogne da upalim auto. Muškarac me je ostavio. Dovezao me, išao sa mnom do šanka i naručio piće. Kada ga je popio, otišao je u toalet i više se nije vratio", ispričala je Eni u svom snimku na TikTok-u.

"Ostavio me je, znajući da sam zaglavila jer mi auto nije upalio. Ovo je bio prvi dejt u 2024. i biće posljednji", rekla je Eni i dodala kako ju je muškarac blokirao na svim društvenim mrežama. U tom trenutku nije ni znala čime se bavi, a potom se iznenadila. "On je psihoterapeut, pa dame, pripazite ako je on vaš psihoterapeut u Sijetlu", rekla je.

Njen snimak broji više od milion pregleda. Većina žena je željela da sazna njegovo ime, a onda je Eni snimila još dva videa u kojima je pokazala njegovu fotografiju sa aplikacije za upoznavanje. Potom je ispričala kako je otkrila da je sve o njemu laž. Predstavljao se kao Rej koji ima 37 godina, a zove se Kris i ima 40.

Potom je vidjela upozrenje jedne žene koja tvrdi da ga poznaje i koja je odlučila da upozori ostale da je Kris oženjen i da ima djecu. Njegova žena je podnijela zahtev za razvod braka. Pogledajte snimak u kom je Amerikanka sve detaljno objasnila:

(MONDO/T.V.)