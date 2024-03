Trikovi koje treba da isprobate još večeras: Promijenite pozu, ritam i mjesto

Uz samo malo mašte i nekoliko sitnih izmjena, se*s može da postane mnogo bolji…

Donosimo vam desetak savjeta koji će raspametiti i vas i vašeg partnera ili partnerku.

- Ne skidajte baš sve sa sebe

"Vjerovatno ste navikli da skidate sve sa sebe prije odnosa, ali predlažem vam da ostavite ponešto na sebi - štrample ili ogrlica su sasvim dovoljni da vam promijene perspektivu. To otkriva vašu seksi stranu", savjetuje dr Džulijana Moris, seksualni stručnjak za ljubavne veze.

Ima savet i za momke.

"Muškarci, pokušajte da budete kao komandos i samo otkopčajte farmerke! To je mnogo uzbudljivije od ostavljanja čarapa na nogama, zar ne? Ponašanje suprotno od onoga što obično radite može da bude vrlo uzbudljivo", dodala je.

- Imajte "aferu" sa svojim partnerom

Planirajte "dejt" s partnerom i ponašajte se kao da se sastajete s ljubavnikom, dok u isto vrijeme oboje, kao, imate supružnike kod kuće.

"Dio razloga zašto parovi varaju jeste osjećaj seksualne nesputanosti, jednostavno zato što je to tabu. Zato, ko zna kuda može da vas dovede ta lažna afera. Čak i samo pripremanje za to, može da vas zagrije, iščekivanje će vas uzbuditi", kaže Koltran Lord, stručnjakinja za intimnost.

- Ne potcjenjujte moć lubrikanata

"Želim da vam predstavim nevjerovatan koncept, aromatizovane lubrikante tokom oralnog seksa. Čak i ako niste veliki ljubitelj takve vrste seksa, činjenica da ćete dobiti slatku poslasticu mogla bi da promijeni neke stvari u vezi", savjetuje Emili Mors, autorka podkasta "Sex with Emily".

- Mijenjajte lokacije

"Vodite ljubav na kuhinjskom pultu. Uradite to u hodniku. Učinite to na kauču ili na komodi u spavaćoj sobi. Nije važno gde, samo odaberite mesto koje nije vaše uobičajeno mjesto", predlaže dr Moris i dodaje da strast podižu i novi mirisi, zvuci, osvjetljenje i teksture, bitno je da ne bude uvijek sve jednako jer je to dosadno.

- Isprobajte nove poze

"Nova poza ne mora uvijek da bude prijatna, ali tako prkosite okolnostima, a ponekad i gravitaciji", kaže seksolog Aleksandra Fajn, pa navodi primjer: "Recimo, stavite jastuk ispod zadnjice i tako potpomognite dublju penetraciju".

Takođe, predlažemo vam da prelistate knjigu Kama sutra i svaki put isprobate novu pozu. Ubrzo ćete pronaći svoje favorite u kojima ćete oboje najviše uživati

- Dodirujte se

Istražite svoje tijelo i šta vam izaziva najveće zadovoljstvo. Masturbirajte, nema u tome ništa loše, kažu stručnjaci.

"Jednom kad znate šta vam pomaže u postizanju orgazma, tad to možete da zatražite i od svog partnera. Osim toga, zahtijevanje onoga što zaista želite tokom vođenja ljubavi zna da bude stvarno seksepilno", smatra Fajn.

Seksualna edukatorka Kiana Rivs slaže se s njom.

"Masturbacija je vaš najbolji prijatelj. To je najbolji način za stvaranje mape puta zadovoljstva koja vas osnažuje i pomaže vašem partneru da postane bolji ljubavnik", pojasnila je.

- Razmislite o listi maštarija

"Napravite zajedno listu uzbudljivih ideja koje biste željeli da isprobate zajedno. Ako smislite nešto što se ne tiče obe strane, stavite to na "možda" spisak koji ćete kasnije još jednom proći", predlaže Moris.

"Sastavljanje liste ne samo da je zabavno, već sam razgovor o željama obe strane može da održi strast u vezi. Komunikacija vam omogućava sporazumno maštanje i to da se bez oklijevanja usredsredite na užitak u spavaćoj sobi", dodala je.

- Zabavite se zajedno

Ponekad održavanje strasti u životu u spavaćoj sobi uopšte nema nikakve veze sa samim seksom. Idite zajedno na čas tenisa, isprobajte neki novi restoran, zajedno planinarite, upišite se u plesnu školu…

"Kada se zajedno s partnerom bavite zabavnom aktivnošću koja nije seksualna, tad obraćate više pažnje jedno na drugo, što pomaže u izgradnji želje. To je jedan oblik predigre", kaže Ejmi Levin, sertifikovani trener za seks.

- Pošaljite provokativnu poruku

Seksting je zabavan, razigran način da partneru pokažete koliko mislite na njega. Ako niste sigurni odakle da počnete, pošaljite recimo poruku tipa – popuni prazna polja pa napišite: "Želim te polako_______ na ________ dok ti meni _______".

Budite kreativni, uljepšaćete tako dan i sebi i drugoj strani, ali i podići nivo seksualnog uzbuđenja.

- Iznajmite sobu u hotelu

Zašto da ne! Odmaknite se malo od svakodnevnog haosa i priuštite sebi malo romantike u lijepo uređenoj, mirnoj sobi sa oznakom "Ne ometaj" na vratima.

"To je vrlo seksi. Često to preporučujem parovima", kaže Moris i napominje da na to ne gledate kao na bijeg i zatvaranje u sobu samo zbog ludog seksa, jer bi to moglo da stvori pritisak i prevelika očekivanja, a na kraju i razočaranje.

"Gledajte na to kao na priliku za maženje, razgovor i možda poneko piće. Na taj način možete da se opustite i budete otvoreni za sve što sljedeće može da se dogodi", pojasnila je.

- Pošaljite partneru pozivnicu

I to ne bilo kakvu, pozovite ga na vođenje ljubavi.

"Volim da pošaljem Guglovu pozivnicu u naš zajednički kalendar, za prioritetan sastanak, a volim i kad on meni pošalje takvu pozivnicu", kaže Ana (38) koja je u srećnom braku više od 11 godina.

Stručnjaci se slažu da je to odličan način održavanja strasti u vezi. To je i zabavno i uzbudljivo. Uz pozivnicu možete da napišete i nekoliko detalja šta biste radili partneru, šta želite da on radi vama…

- Vodite ljubav polako

"Usporite disanje kad vodite ljubav. Iako se to ne čini kao nešto značajno, vjerujte da ima veliki uticaj. Usporavanje pomaže partnerima da se koncentrišu na dodir i pokrete, što znači da ćete iskusiti intenzivniju vezu", savjetuje Rivs.

S njom se u potpunosti slaže terapeutkinja dr Moris i preporučuje da isprobate tantrički seks.

Ovakav način vođenja ljubavi može da traje satima i zapravo dovodi do nevjerovatnih orgazama koji su neuporedivi s onima kod klasičnog seksa – dvoje ljudi postaju jedno.

