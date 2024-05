Razlozi zbog kojih žene raskidaju veze: "Preče su mu igre, majka, prijatelji..."

Pročitajte iskustva žena koje su otkrile zašto su odlučile da raskinu sa svojim partnerima!

Tuđe iskustvo uvijek može da pomogne. Postoje različiti razlozi za raskid, ali šta je ono preko čega žene nisu mogle da pređu? Sa čime nisu uspjele da se izbore? Iskreno su govorile o prošlim vezama, a mi smo izdvojili najčešće razloge za raskid. Ako ste se ikada pitali šta je to što ženama smeta, pročitajte u nastavku:

Video-igrice su bile mnogo važnije

"Video-igrice su bile mnogo važnije od vremena sa mnom. Ja sam vrlo jednostavna osoba. Ne zanimaju me pokloni ili novac potrošen na mene. Samo sam željela da šetam, popijem kafu, pogledam film. Moj bivši muž bi uvijek našao izgovor da ne provodi vrijeme sa mnom. Najčešći je bio: 'Nemam goriva, bolje da ostanemo kod kuće'. Njegova ideja da 'prođe vrijeme' bila je da igra video-igrice sa ljudima sa društvenih mreža, dok ja sjedim i gledam TV, ali sa tihim zvukom, kako mu ne bi ometao pažnju", kaže jedna od žena za BuzzFeed.

Prijatelji su uvijek bili prioritet u odnosu na mene

"Mislim da je davanje prioriteta prijateljima i porodici važno, ali došlo je do tačke u kojoj sam se osjećala nesrećno. Oboje smo imali oko 30 godina, a on je uvijek želio da ide na žurke i u kafiće da vidi svoje prijatelje. Nikad nismo imali vremena samo za nas dvoje. Došla sam do kritične tačke kada je moja tetka doživjela zastoj srca. Prevezena je avionom 700 km od mog grada. Umjesto da pođe sa mnom u bolnicu ili da me makar podrži, otišao je u kafić i napio se. Ni poruku ni poziv nisam dobila 24 sata. Jednostavno je nestao. Kada sam se naljutila, rekao je: 'Važnije mi je bilo da vidim Davda, on je moj prijatelj'. Raskinula sam sa njim sutradan. Moja tetka je umrla nekoliko sati kasnije".

Uvijek sam ja planirala gdje ćemo da idemo i šta ćemo da radimo

"Nisam ni slutila da će ono što mi se na početku svidjelo, kasnije biti razlog za raskid. U prvi mah mi se dopadalo to što me je uvijek puštao da biram šta ćemo da radimo tog dana. Mislila sam da sam napokon pronašla muškarca koji se ne buni za bilo koji prijedlog, kom nije dosadno da obiđe sa mnom tržni centar, koji je jednostavno sličan meni i želi da mi udovolji. Međutim, kada sam prvi put rekla da nemam ideju gde možemo da idemo, nisam dobila nijedan njegov prijedlog. Kako se to ponavljalo, počeli smo da se svađamo, a potom i svaki dan provodili kod kuće. Nastupila je monotonija bez cilja i razišli smo se".

On i njegova majka su bili zavisni jedno od drugog

"Moj sadašnji dečko zove majku nekoliko puta dnevno i obrnuto. Ponekad čak i na kratko, na nekoliko minuta. Slatko je, ali je previše. Imam utisak da on više priča sa njom nego sa mnom o svemu što se dešava. U početku sam mislila da je to super, ali sada djeluje dosadno i problematično. Imam utisak da svaka naša odluka zavisi od njegove majke, da je ona ta koja mora da odluči šta ćemo uraditi. Ne mogu više da se nosim sa tim i planiram da raskinem".

Nivo zrelosti

"Bilo je mnogo razloga zašto moja posljednja veza nije uspjela, ali od tada sam shvatila da jednostavno nije na mom nivou u smislu zrelosti. Ja sam osoba koja je odrasla u porodici srednje klase, dok je njegova porodica bila nevjerovatno bogata. Nije imao sopstvenu inicijativu i rado je sjedeo u nelagodi dok neko ne dođe i riješi sve umjesto njega. Veoma sam empatična i uvijek radim na tome da poboljšam ne samo svoj život, već i živote onih do kojih mi je stalo. Na kraju sam shvatila da me samo iskorišćava".

