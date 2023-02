Slaninijada u Srbiji: Kobasice, švargle, čvarci i specijalna SLANINA OD MANGULICE (FOTO)

MONDO ekipa iz Beograda je posjetila legendarnu Slaninijadu u Kačarevu, i evo kako su se proveli.

U želji da posjetimo jednu od najstarijih lokalnih manisfestacija u Srbiji MONDO ekipa se zaputila - pravac Kačarevo. Od četvrtka je tamo otvorena čuvena Slaninijada, a s obzirom da je najavljeno proljećno vrijeme očekivali smo da će biti puno štandova i posjetilaca, i bili smo u pravu. Na ulazu u mjesto, prvo iznenađenje jeste jedna vrsta "odbora za doček".

Ispred svake avlije našla se po jedna starija žena u drečavo žutom prsluku koja rukama pokazuje da parkirate svoje vozilo baš ispred njene kuće. Tako da je u nekom momentu šest žena mlatilo rukama, kao da su stjuardese, pokušavajući da vas namame da stanete baš kod nje. Naravno, posebna cijena je bila za sve Beograđane, tako da smo parking platili čak 300 dinara. Nije bilo šanse za cenkanje.

Drugo iznenađenje koje je dočekalo sve posjetioce, pa i nas jeste veličina ove manifestacije. Prodajni štandovi su se protezali dužinom sigurno tri ulice, sa sportskom salom, i šatorom. Ovdje ste mogli da pronađete sve što vam treba, bilo da je hrana u pitanju ili stvari koje vam trebaju za kuću. To je ogromno. Prvo smo naišli na štandove sa ariljskim vešom, ćebadima, opremom za lov i ribolov, maskirnom odjećom, daskama i korpama od pruća, krznenim prslucima. Bilo je i puno bombondžija sa liciderskim srcima, i šećernom vunom za najmlađe. Za svakim štandom je bilo zainteresovanih kupaca, tako da smo dokazali "staru narodnu" da svaka roba nađe svoga kupca.

"Slanina je iz raja izašla"

Nakon toga smo stigli na dio koji smo svi jedva čekali. A to je predstavljanje njenog veličanstva slanine, ali i svih ostalih proizvoda od mesa koji su takođe bili u žiži interesovanja. Svaki vlasnik štanda se trudio da na najbolji način privuče kupce, bilo vrućim čvarcima ili svježim kobasicama čiji miris se širio ulicama. Bilo je tu i raznih degustacija proizvoda jer prodavci nisu blesavi, znaju da je to najbolji način da izaberete koja je kobasica baš po vašem ukusu. A i sigurno ćete nešto i kupiti. Veliko interesovanje je bilo za slaninu od mangulice, koji bije glas da je veoma zdrava, jer se suši na kamenu i nema štetne sastojke. To zadovoljstvo će vas na Slaninijadi koštati od 1700 do 2000 dinara za kilogram. Topli čvarci su takođe bili atrakcija, cijena je od 1000 do 1500 dinara.

Kobasice, švargle i džigernjače

Iako je naziv dešavanja Slaninijada, ekipa MONDA nije bila ubijeđena da je naziv prikladan s obzirom da je u ponudi mnogo više drugih proizvoda od mesa u odnosu na slaninu. Ljudi iz organizacije su naznačili da će na prodaju biti 100 tona slanine i 500 tona proizvoda od mesa.

Što se tiče kobasica, bilo je svih vrsta od sremskih, čajne, kulena, blage, do vrsta koje se rjeđe nalaze u prodavnicama kao što su konjske, od divljači (jelen, divlja svinja, srna), ovčije sušene. Cijene su raznolike, idu po principu što čudnija kombinacija - to je skuplje. Konjske kobasice su koštale 1200. a konjsko suvo meso 2.500 dinara po kilogramu. Švargle i džigernjače su koštale oko 500 dinara.

U razgovoru sa posjetiocima otkrili su nam da ove godine ima više izlagača, ali i da su cijene skočile u odnosu na prošlu godinu.

"Sve je poskupilo za jedno 20 procenata, tako da ćemo kupiti manje ovaj put", požalila se Milica Gavrilović koja godinama dolazi ovde. "Jeste skupo, ali je ogroman izbor, to mi se sviđa svaki put kad dođem, ima mnogo više štandova sa mangulicom ove godine", rekao je Dragan Miletić iz Pančeva i dodao da je "najbolji je njeguški pršut od svih mesnih prozvoda, još kad ti lijepo isjeku, milina".

"Sve mi se sviđa jedno što nisu regulisali normalan toalet na ovu količinu ljudi, to malo kvari utisak", rekla je Slađana.

Nešto za usput

Ukoliko se desi da ogladnite od tolikog pješačenja i gledanja mesa, to će vam u Kačarevu skupo naplatiti. Cijena pljeskavice je 450 dinara, gurmanske i bijelog mesa 500 dinara, ukoliko želite da sjedite i jedete u šatoru. A za potpuni vašarski ugođaj na raspolaganju imate i trubače da vam sviraju na uvce. Ukoliko pak odlučite da jedete na ulici, kobasice spremljene u talandari koštaju 400 dinara.

Imaju i majmuna

Nekada je glavna atrakcija na vašarima bila mečka, ali ovih godina situacija se promijenila. Pošto smo propustili trku prasića, kao "utješna nagrada" jeste bilo slikanje sa majmunom. Mnogi posjetioci nisu odoljeli ovoj atrakciji.

