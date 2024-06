Autentične turističke destinacije: Najljepše plaže u Bosni i Hercegovini

Ljudi danas sve više traže alternativne opcije za odmor, želeći istražiti nova mjesta i iskusiti autentične turističke destinacije.

U tom kontekstu, Bosna i Hercegovina se ističe kao skriveni dragulj s bogatom ponudom prirodnih ljepota koji postaje sve posjećeniji i koji turisti u sve većem broju otkrivaju.

Prožeta istorijom i prepuna izvanrednih krajolika, Bosna i Hercegovina ima more, planine, kristalno čiste rijeke i živopisna jezera. Rijeke poput Neretve, Une i Drine idealne su za kupanje, sunčanje i piknike.

Njeni nacionalni parkovi Kozara, Una, Sutjeska i Drina obuhvataju široka područja šuma, planina, rijeka i jezera, na kojima možete uživati u apsolutno svemu, od šetnji, osvajanja planinskih vrhova, do raftinga i drugih vodenih sportskih avantura, piše Forbes BiH.

Planine Bjelašnica, Visočica, Maglić i drugi pružaju očaravajuće panoramske poglede i priliku za istraživanje netaknute prirode. Biciklističke staze i rafting na brzim rijekama pružaju dodatne mogućnosti za aktivan odmor.

U sezoni ljetnih odmora donosimo vam pregled najljepših plaža u Bosni i Hercegovini o kojima možete razmisliti kao o opciji za odmor ove godine.

Uzbudljivo kupanje na slapovima Kravice

“Slapovi Kravice, nedaleko od grada Ljubuškog, čine prirodni amfiteatar vode visok 30 metara i širok 120 metara, slikovito je zabillježila novinarska ekipa “Nacionalne geografije” kada je posjetila ovo područje, dodajući da su najsnažniji i najljepši za fotografisati u proljeće, kada dižu maglu od pare.

vodopad Kravica

Ljeti su mirniji; poput plitkog bazena idealnog za kupanje s hladnom, plavo-zelenom vodom i mnoštvom stijena na kojima se možete sunčati. Na vodopadu Kravica takođe možete iznajmiti i kajak te uživati u vožnji ovim prirodnim biserom.

Panonska jezera ili “Bosansko more”

U subotu 1. juna zvanično je otvorena ljetna sezona 2024. na kompleksu slanih Panonskih jezera u Tuzli koja će trajati do 31. augusta. Radno vrijeme Panonike je svaki dan od 08:00 – 20:00 sati. Temperatura kristalno čiste slane vode u 12:00 sati je 25,5 stepeni celzijusa a salinitet 30 grama/litra vode.

Kompleks Panonskih jezera u srcu grada Tuzle jedinstven je kompleks. Slana Panonska jezera su jedina slana jezera i jedinstvena turistička atrakcija u Evropi, što potvrđuje i najviše priznanje Svjetske turističke organizacije Odisej, „Ujedinjenih nacija“ (2012 UNWTO ULYSSES AWARD) koje se dodjeljuje za inovacije u oblasti turizma.

Koliko je popularno ovo kupalište, koje je 2008 godine uvrstilo još jedan jedinstven turistički proizvod, Slane slapove (instalacija sa pet kaskada i dva bazena za kupanje pri čemu inhaliranje isparenja slane vode veoma pogoduju relaksaciji od stresa, bolestima disajnih organa, glavobolja i opštem poboljšanju zdravlja, a moguća je i masaža vodom koja pada sa slapova), potvrđuje i to da ova jezera nazivaju još i “Bosansko more”.

Feral plaža u neotkrivenom dijelu Neuma

Pandemija je mnoge turiste primorala da istraže neotkrivena mjesta u svojim sredinama. Jedno koje predstavlja istinski morski biser smjestilo se u Neumu, ali ne u gradskom jezgru, niti okruženo zidovima neumskih hotela i kaskadama popločanih plaža koje su prisvojili vlasnici privatnih kuća pored neumske obale, već je smješten nasuprot njima.

Feral Beach je privatna plaža, do koje vodi neasfaltiran put. Prema Google mapi potrebno vam je 12 minuta da pređete sedam kilometara koliko je udaljena od centra Neuma. Ovo mjesto je idealno za one koji ne vole gužvu, namijenjena je ograničenom broju kupača, koji na raspolaganju imaju suncobrane, bijele baldahine, kao i mali restoran sa morskim specijalitetima. Feral plaža nudi i drvene kućice unutar kojih možete prespavati uz pogled na more.

Ramsko jezero

Ramsko jezero nalazi se na području današnje opštine Prozor-Rama. Iako je nastalo kao posljedica potonuća porječja Rame i 20 naselja 1968. godine, prizor jezera djeluje nestvarno i jedno je od najljepših jezera u Evropi. Ljepotu mu dodatno pojačavaju planinski lanci Raduša, Makljen, Ljubuša i Vrana. Proteže se na 12 kilometara s maksimalnom dubinom od 95 metara, nudeći nivoe vode koji mogu varirati do 50 metara.

Nezaobilaznu ljepotu Ramskog jezera, kojeg godišnje posjeti više od 15.000 turista, čine otoci i poluotoci, a najpoznatiji među njima je poluotok Šćit na kojem se nalazi i franjevački samostan Rama-Šćit.

Prije nekoliko godina na jezeru nije bilo uređenih plaža, te su najviše na odmor dolazili kamperi. U međuvremenu je uređeno nekoliko mesta kako bi jezero bilo pristupačnije kupačima. Ramsko jezero se nalazi oko 80 kilometra od Mostara i 110 kilometra od Sarajeva.

Koliko god je gledali, oku je uvijek malo Une

Una u Krajini nije samo fizički lijepa, već nosi i duboku simboliku u srcima onih koji su imali sreću posjetiti je. Ona predstavlja ljepotu prirode u svom najčišćem obliku. Bilo da se radi o raftingu niz njene pjenušave brzake, plivanju u mirnim uvalama, ili jednostavno uživanju u šetnjama uz njene obale, Una nudi poseban doživlja za svakoga.

Nacionalni park Una, koji obuhvata najljepše dijelove rijeke, pravi je raj za istraživače. Vodopadi Štrbački buk i Martin Brod očaravaju svojom snagom i ljepotom. Pješčane unske plaže su također posebna priča. Nalaze se cijelom dužinom rijeke i savršeno su mjesto za odmor tokom ljetnih mjeseci.

